【本日発売】これはうまそ！ なか卯「すき焼き風」冷やしうどん　ゆず香る金胡麻だれで

なか卯は「金胡麻冷やし牛肉つけうどん」など「冷やし牛肉つけうどん」シリーズを本日より販売します。

うどんに「牛すき丼」に使用している牛肉を合わせ、特製金胡麻だれにつけて食べる商品です。

※以下、再掲載となります。

なか卯は8月5日11時より、「金胡麻冷やし牛肉つけうどん」など「冷やし牛肉つけうどん」シリーズを販売します。

▲金胡麻冷やし牛肉つけうどん 並750円、大850円

なか卯のうどんに、「牛すき丼」に使用している牛肉を合わせ、香り高い特製金胡麻だれにつけて食べる商品です。

白胡麻と比べて香りやコク、旨みが強いとされる金胡麻を使用した濃厚なたれに、ゆず果汁を加えたつけ汁が特徴です。

甘辛く味付けした牛肉の旨みと、金胡麻の濃厚な味わいを組み合わせています。

牛肉とうどんを特製ざるつゆで味わう「冷やし牛肉つけうどん」や、金胡麻だれと牛肉にそばを合わせた「金胡麻冷やし牛肉つけそば」などのバリエーションも販売します。

また、「食べるラー油」「こだわり卵」「とろろ」などのトッピングも用意し、好みに合わせた味わいの変化を楽しめるとしています。

・冷やし牛肉つけうどん 並650円、大750円

・金胡麻冷やし牛肉つけそば 並870円、大990円

・冷やし牛肉つけそば 並770円、大890円

・金胡麻だれざるうどん 並550円、大650円

・ざるうどん 並450円、大550円

金胡麻の香りと牛肉の旨みを楽しむ！

暑い季節に向けて、冷たいうどんシリーズが登場します。濃厚な胡麻だれに、ゆず果汁を加えたコク深く爽やかな味わいのつけ汁が夏にぴったりだとしています。

食べるラー油や卵、とろろで味変して味わってみたいですね。

・発売日：2026年8月5日

※価格は税込み表記です。