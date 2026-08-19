527gバーガーが食べ放題！ バーガーキング人気イベント、全国90店舗に拡大

バーガーキングは8月28日～9月3日の期間、「ワンパウンダーチャレンジ2026」第3弾を開催します。

今回は岩手県で初めて実施し、過去最多となる全国90店舗に拡大します。

527gの超大型バーガーが食べ放題！

今回のイベントでは、ビーフパティ4枚を使用した超大型バーガー「ダーティ ザ・ワンパウンダー」を中心に、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）が食べ放題となります。参加費は4900円です。

各日14時30分、16時、17時30分、19時に分けて、各回人数限定で「ダーティ ザ・ワンパウンダー」の食べたい放題を実施します。対象店舗などの詳細は公式ウェブサイトで確認できます。

「ダーティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚、ピクルス、オニオンを重ねた超大型チーズバーガーです。

クリーミーなマヨソースにガーリックペーストとガーリックパウダーを合わせた「特製ガーリックマヨソース」を使用しています。総カロリーは1656kcal、総重量は527gです。

「ダーティ ザ・ワンパウンダー」のほか、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）も対象となります。それぞれ完食することを条件に、制限時間45分以内でおかわり自由です。

参加には事前のチケット購入が必要です。第3弾のチケットは8月19日11時から専用の参加チケット購入サイトで販売します。店頭での販売はありません。

参加者には、限定デザインの「限定ワンパウンダーTシャツ」1枚、「限定バーガーキング オリジナルポーチ」1個、「限定ワンパウンダーステッカー」1枚、「オリジナルステッカー」1枚をプレゼントします。

参加したい人は早めにチケット購入を！

4枚のビーフパティを使った527gの超大型バーガーを、45分間でどこまで食べられるか挑戦できるイベントです。

バーガーキングの食べ放題イベントは、参加チケットが毎回販売開始後すぐに完売してしまうこともあるとか。気になる人は、チケットを早めに購入しておくと安心です。

食べ放題や大型バーガーが好きな人は、この機会に挑戦してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月28日

・終了日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。