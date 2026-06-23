え、めちゃ得！ セブン「おにぎり買って、お茶が実質無料」開催中！

セブン‐イレブンでは6月22日～26日期間、おにぎりとドリンクの同時購入でドリンク1本分が値引きされるキャンペーンを開催中ですよ。
おにぎり2個と対象ドリンク1本を組み合わせて購入することで、対象ドリンクの価格がレジにて値引きされるキャンペーン。
▲対象ドリンク
対象ドリンクには「綾鷹 950ml」「ヘルシア うまみ緑茶 500ml」「NOPE 600ml」など5品です。対象商品を複数購入した場合は、最も価格の高いドリンクから順に値引きが適用されます。
なお、冷凍ケース内のおにぎりや寿司は対象外で、おにぎり型の寿司は対象となります。また、パックおにぎりは1個扱いとなります。
■お得なドリンク1本実質無料になるキャンペーン 概要
内容：おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象のドリンクいずれか1本分を値引き（ドリンク1本実質無料）
※レシート発券ではなく、レジにて自動値引き
実施期間：6月22日～26日 5日間
対象商品：
（1）対象のおにぎり各種
（2）対象ドリンク各種（いずれか1本）
・NOPE 600ml
・ヘルシア うまみ緑茶 500ml
・お〜いお茶 濃い茶 600ml
・カルピスウォーター 500ml
・綾鷹 950ml
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対象のドリンクはコンビニでおおむね150～200円前後で販売されている商品。なかでも大容量の「綾鷹 950ml」はお得感が高そうですよ！
※価格は税込み表記です。
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