リンガーハットに真っ赤な「夏辛ちゃんぽん」 辛いもの好き集合！

長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は6月22日より、「季節の麺三味」第2弾として、期間限定メニュー3品を全国で順次販売します。

リンガーハット「夏辛ちゃんぽん」など季節メニュー

冷たいメニュー2品と辛いメニュー1品をラインアップ。夏向けにさっぱりとした味わいと刺激のある味わいの両方を揃えます。

▲夏辛ちゃんぽん レギュラー1180円、麺少なめ1100円

従来商品をブラッシュアップした内容です。とんこつベースのスープに唐辛子とファージャオオイルの辛味を加えた一杯です。

赤いスープが特徴で、トッピングの肉味噌を溶かしながら食べる仕様となっています。

▲豚しゃぶ冷やしちゃんぽん レギュラー980円、麺少なめ900円、麺1.5倍1060円

コクのあるちゃんぽんスープに胡麻の風味を加えた仕立てで、豚しゃぶと合わせた味わいといいます。

全粒粉入りの冷やし麺を使用し、国産野菜の食感も楽しめる一杯です。別添えの花椒ラー油で辛さを調整できます。

▲豚しゃぶ冷やしめん レギュラー980円、麺少なめ900円、麺1.5倍1060円

甘めの醤油だれに酸味を加えた特製甘酢だれを使用したメニューです。フリルレタスやパプリカなどの国産野菜を組み合わせた、さっぱりとした仕上がりとされています。

こちらも花椒ラー油で味の変化をつけられます。

さっぱり派も刺激派も！

冷たい麺でさっぱりいくか、刺激のある一杯で汗をかくか、その日の気分で選べる構成が魅力です。野菜もたっぷり入っているので、満足感も十分ありそうです。

ますます暑くなるこれからの季節に、足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。