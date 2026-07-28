7月28日スタート
【本日から】ローソン、にんにく全開！ ガリマヨ豚カルビに背脂チャーハンまで「肉×にんにくフェア」
2026年07月28日 15時00分更新
ローソンは、「肉×にんにくフェア」を本日から開催します。
肉やにんにくの香りが食欲をそそる弁当やおにぎり、パスタ、サンドイッチ、惣菜など8品が新登場します。
※以下、再掲載となります。
ローソンは、7月28日から全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「肉×にんにくフェア」を開催します。
ローソン「肉×にんにくフェア」
全国的に厳しい暑さが予想される夏に向けて、肉やにんにくの香りが食欲をそそる弁当やおにぎり、パスタ、サンドイッチ、惣菜など新商品8品をラインアップします。
▲ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当 754円
大判のチキンステーキを使用した弁当です。にんにくの旨みとトマトの酸味を効かせたソースが肉の味わいを引き立て、ご飯がすすむスタミナ弁当に仕上げています。
▲辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン 697円
豚骨醤油の旨みを効かせた大盛チャーハンに、ゴロっとしたチャーシューと背脂にんにくをトッピングしています。
コチュジャンと豆板醤を使用した辛味だれで、味の変化も楽しめるという商品です。
▲にんにく香る！辛旨豚焼肉キンパ 462円
にんにくを効かせた豚肉の旨みと、ピリ辛のキムチを組み合わせたキンパです。食欲を刺激する味わいを目指しています。
▲大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー 297円
にんにくタレで和えたチャーシューを、豚骨スープで炊いたご飯で包んだ大きなおにぎりです。
ご飯の量は通常のおにぎりの約1.5倍で、おろし・きざみ・パウダーの3種類のにんにくを使用しています。
▲特盛！ガリマヨ豚カルビ 697円
にんにくと醤油で味付けしたパスタに、豚カルビとマヨネーズを合わせた商品です。特盛サイズで、麺と肉をたっぷり楽しめるといいます。
▲ガツンとにんにく！ヒレカツBOX 473円
やわらかなヒレカツに、しょうゆベースのにんにくだれを合わせたサンドイッチです。にんにくの香りが食欲をかき立てるとしています。
▲冷たいまま食べる 豚キムチもやし 346円
もやしやにらなどの野菜を使用した冷製惣菜です。豚キムチにきざみにんにくを加え、暑い時期でも食べやすいよう仕上げています。
▲にんにく香る ポーク焼カレー 599円
おろしにんにくときざみにんにくを使用したカレーソースに、にんにくで炒めた豚肉をトッピングした焼カレーです。スタミナ感のある一品としています。
暑さに負けないスタミナ補給！
にんにくの香りや肉のボリューム感を楽しめるメニューが一度に登場するので、スタミナをつけたい日にぴったりのフェアになりそうです。
弁当やパスタ、おにぎりなど種類も豊富なので、その日の気分に合わせて選んでみるのも楽しそうですね。この機会にローソンへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月28日
※価格は税込み表記です。
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