【本日から】ローソン、にんにく全開！ ガリマヨ豚カルビに背脂チャーハンまで「肉×にんにくフェア」

ローソンは、「肉×にんにくフェア」を本日から開催します。

肉やにんにくの香りが食欲をそそる弁当やおにぎり、パスタ、サンドイッチ、惣菜など8品が新登場します。

※以下、再掲載となります。

ローソンは、7月28日から全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「肉×にんにくフェア」を開催します。

ローソン「肉×にんにくフェア」

全国的に厳しい暑さが予想される夏に向けて、肉やにんにくの香りが食欲をそそる弁当やおにぎり、パスタ、サンドイッチ、惣菜など新商品8品をラインアップします。

▲ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当 754円

大判のチキンステーキを使用した弁当です。にんにくの旨みとトマトの酸味を効かせたソースが肉の味わいを引き立て、ご飯がすすむスタミナ弁当に仕上げています。

▲辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン 697円

豚骨醤油の旨みを効かせた大盛チャーハンに、ゴロっとしたチャーシューと背脂にんにくをトッピングしています。

コチュジャンと豆板醤を使用した辛味だれで、味の変化も楽しめるという商品です。

▲にんにく香る！辛旨豚焼肉キンパ 462円

にんにくを効かせた豚肉の旨みと、ピリ辛のキムチを組み合わせたキンパです。食欲を刺激する味わいを目指しています。

▲大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー 297円

にんにくタレで和えたチャーシューを、豚骨スープで炊いたご飯で包んだ大きなおにぎりです。

ご飯の量は通常のおにぎりの約1.5倍で、おろし・きざみ・パウダーの3種類のにんにくを使用しています。

▲特盛！ガリマヨ豚カルビ 697円

にんにくと醤油で味付けしたパスタに、豚カルビとマヨネーズを合わせた商品です。特盛サイズで、麺と肉をたっぷり楽しめるといいます。

▲ガツンとにんにく！ヒレカツBOX 473円

やわらかなヒレカツに、しょうゆベースのにんにくだれを合わせたサンドイッチです。にんにくの香りが食欲をかき立てるとしています。

▲冷たいまま食べる 豚キムチもやし 346円

もやしやにらなどの野菜を使用した冷製惣菜です。豚キムチにきざみにんにくを加え、暑い時期でも食べやすいよう仕上げています。

▲にんにく香る ポーク焼カレー 599円

おろしにんにくときざみにんにくを使用したカレーソースに、にんにくで炒めた豚肉をトッピングした焼カレーです。スタミナ感のある一品としています。

暑さに負けないスタミナ補給！

にんにくの香りや肉のボリューム感を楽しめるメニューが一度に登場するので、スタミナをつけたい日にぴったりのフェアになりそうです。

弁当やパスタ、おにぎりなど種類も豊富なので、その日の気分に合わせて選んでみるのも楽しそうですね。この機会にローソンへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月28日

※価格は税込み表記です。