【本日発売】スタバが「苦くないコーヒー」を本気で作った！ 苦みを抑え、香りを楽しむ
2026年07月31日 16時00分更新
スターバックスは、“苦さひかえめ”の新しいコーヒー「クリア コーヒー」を本日より発売します。
コーヒーの苦みを抑えながら、旨みや甘みを凝縮する方法でエスプレッソを抽出したアイスコーヒーです。
シロップとシトラス果肉を加えた「シトラス クリア コーヒー」もラインアップします。
※以下、再掲載となります。
スターバックスは、7月31日から「クリア コーヒー」と「シトラス クリア コーヒー」の2商品を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。
▲30周年記念コーヒー豆「スマトラ マサ デパン」
今回登場する2商品は、スターバックス初となる若者との共創から生まれたコーヒービバレッジで、30周年を記念して開発したコーヒー豆「スマトラ マサ デパン」を使用しています。
コーヒーに興味はあるものの、苦味や後味への不安から飲みづらいと感じる若者の声をもとに開発し、苦さを抑えた飲みやすい味わいを目指しています。
7月29日17時からは、スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店で先行販売も実施します。
・クリア コーヒー Tallサイズのみ 店内490円／持ち帰り481円
30周年記念コーヒー豆「スマトラ マサ デパン」を使用し、コーヒーの苦みを抑えながら旨みや甘みを凝縮するリストレットショットでエスプレッソを抽出したアイスコーヒービバレッジです。
シロップを加え、コーヒーの香りを感じながらも苦みを抑えた軽やかな口当たりと、ほんのり甘さが広がるすっきりとした味わいとしています。
・シトラス クリア コーヒー Tallサイズのみ 店内590円／持ち帰り579円
30周年記念コーヒー豆「スマトラ マサ デパン」を使用したアイスコーヒービバレッジです。
シロップとシトラス果肉を加え、爽やかな甘みと果実感を楽しめる一杯に仕上げています。柑橘のジューシーな風味とコーヒーのやさしい香りが重なり合う、清涼感のある味わいといいます。
ブラックが苦手でも飲みやすい？
コーヒーは好きになりたいけれど苦味が気になるという人にとって、新しい選択肢になりそうな2商品です。
暑い季節にも飲みやすそうなすっきりとした味わいとのことなので、この機会にスターバックスで新しいコーヒー体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年7月31日
※価格は税込み表記です。
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