【本日発売】松屋「冷や汁」全国発売へ！吉野家、すき家…今年は冷汁イヤー
2026年08月04日 17時00分更新
松屋は、「冷や汁（単品）」および「冷や汁野菜セット」を本日より販売します。
松屋の冷や汁は、濃厚な出汁の旨味とたっぷりの具材を楽しめる一杯としています。
※以下、再掲載となります。
牛めしの松屋では8月4日10時より「冷や汁（単品）」および「冷や汁野菜セット」を販売します。
松屋では今年5月に「冷や汁チキン南蛮定食」と「冷や汁（単品）」を店舗限定で販売していました（関連記事）。
松屋の冷や汁ついに全国に
出汁の旨味や豆腐がポイント！
松屋の冷や汁は、出汁の旨味が効いた“濃厚なのに涼やか”で、豆腐やシャキシャキの野菜がたっぷり入った一杯といいます。
▲冷や汁単品（390円）
冷や汁は一般的に宮崎県の郷土料理として知られていますが、松屋の公式サイトでは「宮崎の冷や汁」とは特にうたっていません。出汁の旨味や豆腐、野菜を楽しめる汁ものとして展開します。
単品価格390円で、牛めしとセットで30円引き、丼メニューとセットで50円引き、定食とセットで70円引きと、各種セット割も用意されています。
▲冷や汁野菜セット（730円）
ライスと生野菜とセットになった「冷や汁野菜セット」も登場します。
今年は「冷汁・冷や汁」がアツい！
冷汁というと、九州にゆかりがある定食チェーン「やよい軒」では夏の定番メニューとして毎年登場していますね。また、牛丼チェーンの「吉野家」も2023年から「冷汁」を販売しており、近年ではジャンルを超えて広がりを見せています。
今年は、すき家も初めて「冷やし汁」を発売。松屋も全国販売に加わり、牛丼チェーン3社で出そろいました。
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他方では、コンビニのファミリーマートのPB商品として初のカップ「冷や汁」が登場したというニュースもありました（関連記事）。
今年はいろいろなところで「冷汁・冷や汁・冷やし汁」を目にする機会が増えそうです（表記も少しずつ違うのもおもしろいですね）。店舗や商品ごとに少しずつ違うようなので、あなたはどれがお気に入りか確かめてみるのもいいかも。
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年8月4日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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