飲み放題＋焼肉で2000円強！牛角、平日限定コスパセットでさらに肉増量

牛角は6月22日～7月14日の平日限定で、「焼肉酒場セット」を注文した人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。
飲み放題＋焼肉で2000円強
「焼肉酒場セット」に肉がプラス
「焼肉酒場セット」は、焼肉6種200gの盛り合わせと、選べるホルモン盛り、無限枝豆、2時間飲み放題を組み合わせた平日限定のセットです。価格は2178円とお手頃設定。
今回、キャンペーン特典として、「焼肉酒場セット」を注文した人を対象にクーポン提示で「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を提供します。
●焼肉酒場セット 2178円
焼肉6種200gの盛り合わせと、選べるホルモン盛り、無限枝豆、2時間飲み放題
ホルモン盛りは「黒MIX」「白MIX」「青唐MIX」の3種類から選べる
飲み放題と枝豆食べ放題はいずれも120分で、ラストオーダーは90分
▲スタミナWガーリックカルビ（ハーフサイズ） 無料（1人1皿）
刻みとおろしのにんにくに特製旨辛ダレを合わせた味付けで、食欲を刺激する仕立てとされています。
本特典は、牛角公式ウェブサイトの「クーポン画面」を着席時に提示することで利用できます。
平日コスパセット、“無料カルビ”でさらに豪華に！
焼肉と飲み放題に加えて、にんにくの効いたカルビまで付いてくるので、しっかり食べたい日にはちょうど良い内容です。味のバリエーションも選べるので、複数人で行っても楽しめそう！
こちらは平日限定の企画となります。この機会に牛角に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります