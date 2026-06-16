飲み放題＋焼肉で2000円強！牛角、平日限定コスパセットでさらに肉増量

牛角は6月22日～7月14日の平日限定で、「焼肉酒場セット」を注文した人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。

飲み放題＋焼肉で2000円強

「焼肉酒場セット」に肉がプラス

「焼肉酒場セット」は、焼肉6種200gの盛り合わせと、選べるホルモン盛り、無限枝豆、2時間飲み放題を組み合わせた平日限定のセットです。価格は2178円とお手頃設定。



今回、キャンペーン特典として、「焼肉酒場セット」を注文した人を対象にクーポン提示で「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を提供します。

●焼肉酒場セット 2178円

焼肉6種200gの盛り合わせと、選べるホルモン盛り、無限枝豆、2時間飲み放題

ホルモン盛りは「黒MIX」「白MIX」「青唐MIX」の3種類から選べる

飲み放題と枝豆食べ放題はいずれも120分で、ラストオーダーは90分





▲スタミナWガーリックカルビ（ハーフサイズ） 無料（1人1皿）

刻みとおろしのにんにくに特製旨辛ダレを合わせた味付けで、食欲を刺激する仕立てとされています。

本特典は、牛角公式ウェブサイトの「クーポン画面」を着席時に提示することで利用できます。

平日コスパセット、“無料カルビ”でさらに豪華に！

焼肉と飲み放題に加えて、にんにくの効いたカルビまで付いてくるので、しっかり食べたい日にはちょうど良い内容です。味のバリエーションも選べるので、複数人で行っても楽しめそう！

こちらは平日限定の企画となります。この機会に牛角に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。