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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第103回

ゴクゴク飲めて1本約62円！ 伊藤園の強炭酸水がAmazonでセール

2026年08月19日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が
Amazonタイムセールで17％オフ！

　伊藤園の「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格1,800円のところ、17％オフの1,498円で販売されています。1本あたり約62円です。

アマゾンでミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本を入手

「ミネラルストロング」の特徴
Amazon商品ページより

　「ミネラルストロング」は、無糖・カロリーゼロの強炭酸水です。日本人の味覚に合った軟水仕立てで、炭酸の刺激がありながらも口当たりがやわらかく、後味すっきりの飲み心地としています。

　ミネラル入りの炭酸水は炭酸の泡が細かく、多いことが特長で、メーカーによる説明では、ミネラル無し炭酸水と比べて泡の細かさが約半分、泡の多さが約1.8倍になるとしています。

　そのまま飲めるほか、お酒やジュース、お酢などの割材としても使用できます。フルーツを加えてアレンジ炭酸水にすることもできます。

　ボトルにはラベルレスを採用しており、ラベルを剥がす手間がなく、簡単に分別できるとしています。

まとめ：強炭酸水をまとめてストックするチャンス！

　「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで17％オフになっています。

　1,498円、1本あたり約62円となっているので、普段から炭酸水を飲む人は、この機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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