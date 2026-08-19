ゴクゴク飲めて1本約62円！ 伊藤園の強炭酸水がAmazonでセール

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「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が

Amazonタイムセールで17％オフ！

伊藤園の「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格1,800円のところ、17％オフの1,498円で販売されています。1本あたり約62円です。

「ミネラルストロング」の特徴

Amazon商品ページより

「ミネラルストロング」は、無糖・カロリーゼロの強炭酸水です。日本人の味覚に合った軟水仕立てで、炭酸の刺激がありながらも口当たりがやわらかく、後味すっきりの飲み心地としています。

ミネラル入りの炭酸水は炭酸の泡が細かく、多いことが特長で、メーカーによる説明では、ミネラル無し炭酸水と比べて泡の細かさが約半分、泡の多さが約1.8倍になるとしています。

そのまま飲めるほか、お酒やジュース、お酢などの割材としても使用できます。フルーツを加えてアレンジ炭酸水にすることもできます。

ボトルにはラベルレスを採用しており、ラベルを剥がす手間がなく、簡単に分別できるとしています。

まとめ：強炭酸水をまとめてストックするチャンス！

「ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで17％オフになっています。

1,498円、1本あたり約62円となっているので、普段から炭酸水を飲む人は、この機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。