7月29日スタート
【本日から】ケンタ、ドリンク全サイズ100円！Lサイズは340円→100円【4週限定】
2026年07月29日 16時00分更新
ケンタッキーフライドチキンは、「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを本日から開始します。
対象の単品ドリンク全サイズ（S・M・L）を何度でも100円で購入できる、4週間限定の企画です。
※以下、再掲載となります。
ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを、7月29日から8月25日の期間限定で実施します（一部店舗を除く）。
最大240円お得に！
「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン
KFCは夏シーズンにあわせて「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを4週間限定で実施します。
期間中は、対象の単品ドリンク全サイズ（S・M・L）を何度でも100円で楽しむことができます。ドリンクだけの利用も可能としています。
●「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン
（内容）
「ドリンクS」…270円 → 100円
「ドリンクM」…290円 → 100円
「ドリンクL」…340円 → 100円
対象商品は、「レモネード」「レモネードソーダ」「ペプシコーラ」「メロンソーダ」「なっちゃんクリアオレンジ」「ジンジャーエール」「サントリーウーロン茶」「アイスティー」「深煎りリッチアイスコーヒー」「挽きたてリッチコーヒー」です。
「挽きたてリッチコーヒー」はワンサイズのみの提供となります。「挽きたてリッチコーヒー」以外のホットドリンク、その他「ちゅる～りぃ」などのワンサイズのドリンクは対象外です。
最大240円オトク
一律100円ならわかりやすいね！
うれしいドリンク100円キャンペーン。チキンのおともにはもちろん、外出途中の休憩や水分補給にもピッタリです。
割引額は170円～240円。Lサイズなら240円もお得に楽しめちゃいます。しかも、ドリンクだけの利用も可能というからうれしい！
一律で100円というのもわかりやすくていいですよね。ケンタを見つけたらドリンク補給に寄るのも手かも。キャンペーンを利用して、暑い夏を乗り切っていきたいですね！
・開始日：2026年7月29日
・終了日：2026年8月25日
（※文中の価格はすべて税込）
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