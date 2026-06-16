ビール何杯でも半額！ “220円”キャンペーン、さん天で本日から！

天丼・天ぷら本舗 さん天は6月16日～30日の期間、ビール半額キャンペーンを実施します。

通常450円のビールを、特別価格の220円で提供します。回数制限なく注文が可能で、販売でも半額で注文できます。なお、長吉長原店・長居駅前店ではキャンペーン内容が異なります。

■キャンペーン 概要

期間：6月16日～30日

実施店舗：天丼・天ぷら本舗 さん天 33店舗

※長吉長原店・長居駅前店ではキャンペーン内容が異なります

対象商品・価格：

・ビール（350ml） 通常価格450円⇒特別価格220円にて販売

▲長吉長原店・長居駅前店では、限定メニューを割引価格で販売

※長吉長原店、長居駅前店では以下の内容となります。

対象商品・価格

・ちょい呑みセット（アルコール1杯＋おつまみ2点）

通常価格1000円⇒特別価格700円

・生ビール

通常価格540円⇒特別価格270円

・ハイボール／レモンサワー

通常価格400円⇒特別価格200円

天ぷらで飲むなら今！

天ぷらをつまみに気軽に飲める価格となり、食事にもちょい飲みにも利用しやすい内容となっています。

期間中は何杯でも同じ価格で楽しめるので、この機会にさん天に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。