ビール何杯でも半額！ “220円”キャンペーン、さん天で本日から！

天丼・天ぷら本舗 さん天は6月16日～30日の期間、ビール半額キャンペーンを実施します。
通常450円のビールを、特別価格の220円で提供します。回数制限なく注文が可能で、販売でも半額で注文できます。なお、長吉長原店・長居駅前店ではキャンペーン内容が異なります。
■キャンペーン 概要
期間：6月16日～30日
実施店舗：天丼・天ぷら本舗 さん天 33店舗
※長吉長原店・長居駅前店ではキャンペーン内容が異なります
対象商品・価格：
・ビール（350ml） 通常価格450円⇒特別価格220円にて販売
▲長吉長原店・長居駅前店では、限定メニューを割引価格で販売
※長吉長原店、長居駅前店では以下の内容となります。
対象商品・価格
・ちょい呑みセット（アルコール1杯＋おつまみ2点）
通常価格1000円⇒特別価格700円
・生ビール
通常価格540円⇒特別価格270円
・ハイボール／レモンサワー
通常価格400円⇒特別価格200円
天ぷらで飲むなら今！
天ぷらをつまみに気軽に飲める価格となり、食事にもちょい飲みにも利用しやすい内容となっています。
期間中は何杯でも同じ価格で楽しめるので、この機会にさん天に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります