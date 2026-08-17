【本日発売】シャインマスカットの「爽」っておいしそ！ ジュレ入りの贅沢仕立て
2026年08月17日 16時00分更新
ロッテは「爽 贅沢果実シャインマスカット」を本日より販売します。
通常の「爽」よりちょっと贅沢な味わいを楽しめる“贅沢”シリーズの第4弾で、シャインマスカットの果汁・果肉を7％使用しています。さらに、アイスの中にはシャインマスカットジュレを加えています。
※以下、再掲載となります。
ロッテは8月17日に「爽 贅沢果実シャインマスカット」（270円）を発売します。
「爽」の“贅沢”シリーズに新作
通常の「爽」よりちょっと贅沢な味わいを楽しめる“贅沢”シリーズから、第4弾が登場します。
▲「爽 贅沢果実シャインマスカット」270円
今回はシャインマスカットを主役にしたフレーバー。シャインマスカットの果汁・果肉を7％使用し、アイスの中にはシャインマスカットジュレを加えています。
「爽」ならではの微細氷によるくちどけのよい食感とすっきりした後味に、シャインマスカットの果実感を組み合わせた仕立て。ちょっとリッチな気分で楽しめる、ご褒美アイスとしています。
“贅沢”シリーズ初のフルーツ！
“贅沢”シリーズではこれまで、「爽 贅沢濃味バニラ」「爽 贅沢濃蜜プリン」「爽 贅沢濃味抹茶」が登場してきました。
バニラ、プリン、抹茶と続き、第4弾では初めてフルーツ系のシャインマスカットに。これまでの濃厚系とは少し雰囲気の違う“贅沢”が楽しめそうです。
まだまだ暑い8月に、「爽」らしいすっきり感とシャインマスカットの果実感を楽しめるのは気になりますね。
・発売日：2026年8月17日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第22回
グルメ【本日から】150円引き＋ご飯大盛無料！ かつや「感謝祭」8日間限定で開催
-
第21回
グルメ【本日発売】これはうまそ！ なか卯「すき焼き風」冷やしうどん ゆず香る金胡麻だれで
-
第20回
グルメ【本日発売】松屋「冷や汁」全国発売へ！吉野家、すき家…今年は冷汁イヤー
-
第19回
グルメ【今週】食べ放題2000円以下へ！ 7日間限定、しゃぶ葉ランチがお得
-
第18回
グルメ【本日発売】スタバが「苦くないコーヒー」を本気で作った！ 苦みを抑え、香りを楽しむ
-
第17回
グルメ【本日から】コメダのハワイフェアが2年ぶり復活！ ロコモコバーガーもアサイー氷も全部食べたい
-
第16回
グルメ【本日から】ケンタ、ドリンク全サイズ100円！Lサイズは340円→100円【4週限定】
-
第15回
グルメ【本日から】ローソン、にんにく全開！ ガリマヨ豚カルビに背脂チャーハンまで「肉×にんにくフェア」
-
第14回
グルメ【本日開始】タコライスも食べ放題に！しゃぶ葉、追加料金なし「沖縄グルメ食べ放題」が楽しみ
-
第13回
グルメ【本日から】ビール半額＆ハイボール191円！ジョナサン、平日夜限定クーポン祭り
- この連載の一覧へ