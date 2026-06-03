篠原修司のアップルうわさ情報局 第2457回
アップル「iPhone 18 Pro」新色がリークか ダークチェリーなど4色のカメラ部品画像
2026年06月03日 20時00分更新
アップルが2026年秋に発売するとうわさのiPhone 18 Proの新色を示すとされるカメラ部品の画像がリークされた。謎のリーカーのMajin氏（後述するがMajin Bu氏とは別人）が5月22日にXに写真を投稿した。
写真からは4色のカメラパーツが並んだ様子を確認できる。これは先月米メディアMacworldが伝えていたiPhone 18 Proの新色ラインナップとほぼ一致する内容だ。
Macworldがアップルのサプライチェーン関係者から得た情報によると、iPhone 18 Proに用意されている新色はシルバー、ライトブルー、ダークチェリー、ダークグレーの4色だという。
ライトブルーは現行のiPhone 17のミストブルーに近い色合いで、ダークチェリーは派手な赤ではなく深いワインレッドのような落ち着いた色味になると説明されている。
なお、現行のiPhone 18 Proで人気を集めているコズミックオレンジは今回のラインナップから外れる見込みだ。
ただし、米メディア9to5Macは今回の画像については慎重な見方を示している。画像を投稿したのは「Majin」というアカウントだが、過去に複数のリークで知られるMajin Bu氏とは別人物の可能性が高く、このアカウントは他者の情報を転載する投稿が中心になっているという。
とはいえ、夏に予定されているiPhone 18 Proの量産開始が近づくにつれて、こうした部品の流出はさらに増えていくとみられている。昨年もリーカーのSonny Dickson氏が7月にカメラ部品の写真を公開し、それがiPhone 17 Proの実際のカラーと一致した実績がある。
今年の新色がそのとおりに登場するのか、発表まで楽しみに待ちたい。
May 22, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2459回
iPhoneアップルの画像生成AI、ついに改善？ iOS 27でGenmojiも高画質化か
-
第2458回
iPhoneアップルの未発表ヘッドホン判明か FCC登録で存在明らかに
-
第2456回
iPhoneアップル「iOS 27」で何が変わる？ AirPods設定刷新やSiri新デザインのうわさ
-
第2455回
iPhoneアップル「watchOS 27」で何が変わる？ 心拍数改善や新文字盤追加のうわさ
-
第2454回
iPhoneアップル、次期Apple WatchでTouch ID搭載を見送りか
-
第2453回
iPhoneアップル、iPhone 18でモデム自社製に統一か Qualcomm依存を終了へ
-
第2452回
iPhoneアップル「20周年iPhone」買うなら2028年まで待つべき？ 曲面ディスプレーが進化か
-
第2451回
iPhoneアップル初の折りたたみ式「iPhone Ultra」、カラーは2色だけ？
-
第2450回
iPhoneアップル製チップ、インテル製に？ TSMC独占に変化の兆し
-
第2449回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」値上げなし？ メモリ不足でも強気価格の可能性
- この連載の一覧へ