アップル「iPhone 18 Pro」新色がリークか　ダークチェリーなど4色のカメラ部品画像

リーク画像の一部 Xより

アップルが2026年秋に発売するとうわさのiPhone 18 Proの新色を示すとされるカメラ部品の画像がリークされた。謎のリーカーのMajin氏（後述するがMajin Bu氏とは別人）が5月22日にXに写真を投稿した。

写真からは4色のカメラパーツが並んだ様子を確認できる。これは先月米メディアMacworldが伝えていたiPhone 18 Proの新色ラインナップとほぼ一致する内容だ。

Macworldがアップルのサプライチェーン関係者から得た情報によると、iPhone 18 Proに用意されている新色はシルバー、ライトブルー、ダークチェリー、ダークグレーの4色だという。

ライトブルーは現行のiPhone 17のミストブルーに近い色合いで、ダークチェリーは派手な赤ではなく深いワインレッドのような落ち着いた色味になると説明されている。

なお、現行のiPhone 18 Proで人気を集めているコズミックオレンジは今回のラインナップから外れる見込みだ。

ただし、米メディア9to5Macは今回の画像については慎重な見方を示している。画像を投稿したのは「Majin」というアカウントだが、過去に複数のリークで知られるMajin Bu氏とは別人物の可能性が高く、このアカウントは他者の情報を転載する投稿が中心になっているという。

とはいえ、夏に予定されているiPhone 18 Proの量産開始が近づくにつれて、こうした部品の流出はさらに増えていくとみられている。昨年もリーカーのSonny Dickson氏が7月にカメラ部品の写真を公開し、それがiPhone 17 Proの実際のカラーと一致した実績がある。

今年の新色がそのとおりに登場するのか、発表まで楽しみに待ちたい。