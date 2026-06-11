NTTドコモ、「Nexus 5X」の音声通話終了へ　10月1日から順次

NTTドコモは6月11日、Androidスマートフォン「Nexus 5X」で10月1日以降、音声通話が利用不可能となることを公表。ユーザーに機種変更を求めている。

同社は原因について、3G通信設備の一部撤去に伴い、端末側で発生する不具合と説明。

今後、過去に同社でNexus 5Xを購入し、現在も利用端末に登録中のユーザーに対して、対応方法を記載したSMSを送信する予定だ。