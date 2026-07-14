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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2477回

アップル「M7 Ultra」最大1.5TBメモリー搭載か　価格は560万円コース？

2026年07月14日 20時00分更新

文● 篠原修司

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AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルが将来発売するMac向けの高性能チップ「M7 Ultra」は、最大で1.5TBという非常に大きなメモリー（RAM）を搭載できるように開発されているという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が7月12日のニュースレターで伝えた。

　AI時代のいま、メモリーの容量は多ければ多いほどよいが、さすがに1.5TBはこれまでのAppleシリコン版Macでは考えられなかった大容量だ。実現すればアップルが2019年に発売したインテル製Mac Proと肩を並べることになる。

　これまでAppleシリコン版Macには、メモリー容量に限界があった。メモリーとチップ本体を同じ場所にくっつけたユニファイドメモリーのために、データのやり取りは非常に速いものの積めるメモリーの量がチップの大きさに制限されてしまう弱点があったからだ。

　アップルがどうやってこの弱点を克服したのかは不明だが、さすがに「単純にチップを大きくしました」というものではないと思う。ただ、Gurman記者によるとM7 Ultraが対応するよう設計されている1.5TBという容量は、これまで計画されていた「M5 Ultra」のちょうど2倍にあたるという。2倍に大きくした可能性もあるのかもしれない。

　とは言え、残念ながらアップルが実際にこの構成を提供するかどうかは業界の状況次第だ。というのも現在はメモリー用チップの不足が世界的に広がっており、部品が手に入りにくく価格も高くなっているためだ。そのため発売時に1.5TBが選べるとは限らないものの、アップルはその容量に対応できるようM7 Ultraを設計しているとのことだ。

　ちなみにアップルが現在販売している最上位「Mac Studio（M3 Ultra）」は、512GBの構成を取りやめており、選べるのはたったの96GBとなっている。

　そのほかアップルは今年後半に「M5 Ultra」チップも登場させる予定で、こちらは最大768GBのユニファイドメモリーに対応する見込みだ。

　余談だが、アップルの現在のメモリー追加価格（1GBあたりおよそ25ドル）をもとに計算すると、128GBの基本構成から1.5TBにアップグレードするには3万5000ドル（日本円でおよそ560万円）以上かかる可能性が高いそうだ。買えないです、1.5TBモデル。

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