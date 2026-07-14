篠原修司のアップルうわさ情報局 第2477回
アップル「M7 Ultra」最大1.5TBメモリー搭載か 価格は560万円コース？
2026年07月14日 20時00分更新
アップルが将来発売するMac向けの高性能チップ「M7 Ultra」は、最大で1.5TBという非常に大きなメモリー（RAM）を搭載できるように開発されているという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が7月12日のニュースレターで伝えた。
AI時代のいま、メモリーの容量は多ければ多いほどよいが、さすがに1.5TBはこれまでのAppleシリコン版Macでは考えられなかった大容量だ。実現すればアップルが2019年に発売したインテル製Mac Proと肩を並べることになる。
これまでAppleシリコン版Macには、メモリー容量に限界があった。メモリーとチップ本体を同じ場所にくっつけたユニファイドメモリーのために、データのやり取りは非常に速いものの積めるメモリーの量がチップの大きさに制限されてしまう弱点があったからだ。
アップルがどうやってこの弱点を克服したのかは不明だが、さすがに「単純にチップを大きくしました」というものではないと思う。ただ、Gurman記者によるとM7 Ultraが対応するよう設計されている1.5TBという容量は、これまで計画されていた「M5 Ultra」のちょうど2倍にあたるという。2倍に大きくした可能性もあるのかもしれない。
とは言え、残念ながらアップルが実際にこの構成を提供するかどうかは業界の状況次第だ。というのも現在はメモリー用チップの不足が世界的に広がっており、部品が手に入りにくく価格も高くなっているためだ。そのため発売時に1.5TBが選べるとは限らないものの、アップルはその容量に対応できるようM7 Ultraを設計しているとのことだ。
ちなみにアップルが現在販売している最上位「Mac Studio（M3 Ultra）」は、512GBの構成を取りやめており、選べるのはたったの96GBとなっている。
そのほかアップルは今年後半に「M5 Ultra」チップも登場させる予定で、こちらは最大768GBのユニファイドメモリーに対応する見込みだ。
余談だが、アップルの現在のメモリー追加価格（1GBあたりおよそ25ドル）をもとに計算すると、128GBの基本構成から1.5TBにアップグレードするには3万5000ドル（日本円でおよそ560万円）以上かかる可能性が高いそうだ。買えないです、1.5TBモデル。
The M7 Ultra is designed to support as much as 1.5 terabytes of memory — double the capacity planned for the M5 Ultra — though whether Apple ultimately offers that configuration will depend on the state of the industry. https://t.co/AyZ5GiIRA0— Mark Gurman (@markgurman) July 12, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2476回
iPhoneアップル「Apple Pencil」バッテリー交換可能に？
-
第2475回
iPhoneアップル、M6 Pro/Max見送りか AI強化のM7優先に？
-
第2474回
iPhoneアップル「MacBook Pro（M6）」年内発売か
-
第2473回
iPhoneアップル、M6チップは“無印だけ”？ 異例の方針転換か
-
第2472回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」機密情報が大量流出か
-
第2471回
iPhoneアップル、メモリ最大768GB搭載のMac Studioを発売か
-
第2470回
iPhoneなぜMacやiPadが値上げされるのか アップルが語った「かつてない難題」
-
第2469回
iPhoneアップル「iPad mini」ついに有機EL化か 新製品向けパネル量産開始の報道
-
第2468回
iPhoneアップル「iPhone 17」今月にも値上げか
-
第2467回
iPhoneアップル、iPhoneの“ひったくり検知ロック”を開発か
- この連載の一覧へ