篠原修司のアップルうわさ情報局 第2473回
アップル、M6チップは“無印だけ”？ 異例の方針転換か
2026年07月03日 20時00分更新
アップルがMac向けの自社製チップ「Appleシリコン」の戦略を大きく変えようとしているようだ。米メディアBloombergが6月25日に報じた。
同紙によると、アップルは年内に投入予定の次世代チップ「M6」について、上位モデルにあたる「M6 Pro」、「M6 Max」を発売する計画がないという。
つまり、まず通常のM6だけを出し、そのあとはすぐに次の世代である「M7」シリーズの開発に注力する方針だそうだ。
2020年にAppleシリコンが登場して以降、各世代のチップには必ず通常版にくわえて高性能なProやMaxが用意されてきた。そのため今回のM6は、Appleシリコン史上で初めてPro、Maxなどの上位モデルを持たないチップになるとみられている。
Bloombergの報道では、M6はすでに新型のエントリー向け「MacBook Pro」でテストされており、今年後半の投入が見込まれているという。M6はメモリーとチップのあいだでデータをやり取りする帯域幅の向上に重点が置かれており、現行のM5の最大153GB／秒と比べて最大200GB／秒になる見通しだという。
そのほかM6ではメモリーの設計が刷新されたり、AI処理を専門に担当するニューラルエンジンが強化されたりするという。チップ内で実際の計算をこなすコア全体の性能も上がり、動画のエンコード・デコード処理も改善されるとのことだ。
さらにGPUも再設計されており、アップルはGPUのコアを最大12個まで搭載したバージョンをテストしているという。最大10個のM5よりもコア数を増やすことで、AIやグラフィックスなど複数の処理を同時にこなす負荷に、より強くなることを狙ったものだとされている。
ProやMaxなどの高性能モデルが復活するのは、来年登場予定のM7世代からになると伝えられている。それぞれの登場スケジュールは通常のM7は早ければ来年前半、より高速なM7 ProとM7 Maxは来年末、そして最上位のM7 Ultraは2028年の見込みだという。
なお、アップルは最上位チップ「M5 Ultra」の開発も続けており、こちらは早ければ年内に新型「Mac Studio」の一部として投入することを目指しているという。
毎年、上位モデルが用意されてきたAppleシリコンだけに、今回のM6は無印だけという方針は意外に思える。半導体パーツの値上げが影響しているのだろうか？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2474回
iPhoneアップル「MacBook Pro（M6）」年内発売か
-
第2472回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」機密情報が大量流出か
-
第2471回
iPhoneアップル、メモリ最大768GB搭載のMac Studioを発売か
-
第2470回
iPhoneなぜMacやiPadが値上げされるのか アップルが語った「かつてない難題」
-
第2469回
iPhoneアップル「iPad mini」ついに有機EL化か 新製品向けパネル量産開始の報道
-
第2468回
iPhoneアップル「iPhone 17」今月にも値上げか
-
第2467回
iPhoneアップル、iPhoneの“ひったくり検知ロック”を開発か
-
第2466回
iPhoneアップル、macOS 27の名前をうっかり漏らしたか
-
第2465回
iPhoneアップル、新しいSiriの一部機能を順番待ち制にする可能性
-
第2464回
iPhoneアップル、iOS 27でiPhoneのバッテリー持ちを改善か
- この連載の一覧へ