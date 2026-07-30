アップル版「残クレ」米国で開始　iPhone 17eは月額約2900円から

筆者提供

アップルはiPhoneやMacなどの製品を月額料金で利用できるリースプログラム「Apple Upgrade」を米国で開始した。アップルが7月28日に専用ページを公開した。

Apple Upgradeはアップル製品をリースできる初めての公式プログラムで、リース自体は金融会社のKlarna（クラーナ）が提供する。毎月定額を支払いながらデバイスを使い、契約期間が終わったら本体を返却して新しいモデルにアップグレードするか、そのままプログラムを終了するかを選べる仕組みだ。

日本でいうところの残価設定型クレジット、いわゆる「残クレ」に近いイメージである。手元のデバイスを買い取って所有したい場合は、Klarnaのアプリから購入オプション料金を支払えばよい。

リース期間はiPhoneとApple Watchが12ヵ月または24ヵ月、iPadとMacが24ヵ月または36ヵ月から選択できる。

気になる各製品の月額料金は以下のとおり。もっとも安いiPhone 17eなら月額17.99ドル（約2900円）から利用できる。

iPhone（24ヵ月契約）

iPhone 17e：月額17.99ドル（約2900円）から

iPhone 17：月額22.99ドル（約3800円）から

iPhone Air：月額28.99ドル（約4700円）から

iPhone 17 Pro：月額31.99ドル（約5200円）から

iPhone 17 Pro Max：月額34.99ドル（約5700円）から

iPad（36ヵ月契約）

iPad mini：月額11.99ドル（約2000円）から

iPad Air：月額15.99ドル（約2600円）から

iPad Pro：月額24.99ドル（約4100円）から

Mac（36ヵ月契約）

MacBook Air：月額24.99ドル（約4100円）から

MacBook Pro：月額38.99ドル（約6400円）から

iMac：月額28.99ドル（約4700円）から

Mac Studio：月額48.99ドル（約8000円）から

Apple Watch（24ヵ月契約）

Apple Watch Series 11：月額11.99ドル（約2000円）から

Apple Watch Ultra 3：月額24.99ドル（約4100円）から

Apple Watch Hermès Series 11：月額40.78ドル（約6700円）から

Apple Watch Hermès Ultra 3：月額47.03ドル（約7700円）から

ちなみに、より短い契約期間を選ぶと月額料金は高くなる。たとえばiPhone 17 Pro（256GB）を12ヵ月契約にした場合は月額45.99ドル（約7500円）、Apple Watch Series 11（42mm）は月額21.99ドル（約3600円）になる。そのぶん早く新しいモデルにアップグレードできるが、iPhone 17 Proなら1年間のリース料は9万円の計算だ。

なお、iPhone 16、Apple Watch SE、無印iPad、MacBook Neo、Mac miniなどはプログラムの対象外となっている。さらにiPhoneをリースする場合はAT&T、T-Mobile、Verizonのいずれかのキャリア契約が必要になる。

Apple Upgradeの開始にともない、これまで米国で提供されてきたiPhone Upgrade Programは新規受付を終了する。現時点で利用できるのは米国のみだが、日本にも来るのだろうか？