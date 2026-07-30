篠原修司のアップルうわさ情報局 第2483回
アップル版「残クレ」米国で開始 iPhone 17eは月額約2900円から
2026年07月30日 10時30分更新
アップルはiPhoneやMacなどの製品を月額料金で利用できるリースプログラム「Apple Upgrade」を米国で開始した。アップルが7月28日に専用ページを公開した。
Apple Upgradeはアップル製品をリースできる初めての公式プログラムで、リース自体は金融会社のKlarna（クラーナ）が提供する。毎月定額を支払いながらデバイスを使い、契約期間が終わったら本体を返却して新しいモデルにアップグレードするか、そのままプログラムを終了するかを選べる仕組みだ。
日本でいうところの残価設定型クレジット、いわゆる「残クレ」に近いイメージである。手元のデバイスを買い取って所有したい場合は、Klarnaのアプリから購入オプション料金を支払えばよい。
リース期間はiPhoneとApple Watchが12ヵ月または24ヵ月、iPadとMacが24ヵ月または36ヵ月から選択できる。
気になる各製品の月額料金は以下のとおり。もっとも安いiPhone 17eなら月額17.99ドル（約2900円）から利用できる。
iPhone（24ヵ月契約）
- iPhone 17e：月額17.99ドル（約2900円）から
- iPhone 17：月額22.99ドル（約3800円）から
- iPhone Air：月額28.99ドル（約4700円）から
- iPhone 17 Pro：月額31.99ドル（約5200円）から
- iPhone 17 Pro Max：月額34.99ドル（約5700円）から
iPad（36ヵ月契約）
- iPad mini：月額11.99ドル（約2000円）から
- iPad Air：月額15.99ドル（約2600円）から
- iPad Pro：月額24.99ドル（約4100円）から
Mac（36ヵ月契約）
- MacBook Air：月額24.99ドル（約4100円）から
- MacBook Pro：月額38.99ドル（約6400円）から
- iMac：月額28.99ドル（約4700円）から
- Mac Studio：月額48.99ドル（約8000円）から
Apple Watch（24ヵ月契約）
- Apple Watch Series 11：月額11.99ドル（約2000円）から
- Apple Watch Ultra 3：月額24.99ドル（約4100円）から
- Apple Watch Hermès Series 11：月額40.78ドル（約6700円）から
- Apple Watch Hermès Ultra 3：月額47.03ドル（約7700円）から
ちなみに、より短い契約期間を選ぶと月額料金は高くなる。たとえばiPhone 17 Pro（256GB）を12ヵ月契約にした場合は月額45.99ドル（約7500円）、Apple Watch Series 11（42mm）は月額21.99ドル（約3600円）になる。そのぶん早く新しいモデルにアップグレードできるが、iPhone 17 Proなら1年間のリース料は9万円の計算だ。
なお、iPhone 16、Apple Watch SE、無印iPad、MacBook Neo、Mac miniなどはプログラムの対象外となっている。さらにiPhoneをリースする場合はAT&T、T-Mobile、Verizonのいずれかのキャリア契約が必要になる。
Apple Upgradeの開始にともない、これまで米国で提供されてきたiPhone Upgrade Programは新規受付を終了する。現時点で利用できるのは米国のみだが、日本にも来るのだろうか？
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