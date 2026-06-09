グーグル「Google AI Plus」、月額1450円と月額725円のプランが同時存在する事態に　ストレージ容量も違うので注意

グーグルは6月8日、「Google AI Plus」の料金を月額1200円から月額725円に改訂。一部の特典も変更した。同社は「Google One Premium プラン」についても、料金据え置きのまま「Google AI Plus」への名称変更とAI関連の特典を変更しており、同名で内容の異なるプランが同時に存在する事態となっている。

元々「Google AI Plus」を名乗っていたプランについては、今回の改定で料金を月額1200円から月額725円に値下げ。特典として提供するクラウドストレージの容量も従来の200GBから400GBに増加しており、純粋な強化を施した形だ。

一方、「Google One Premium プラン」については、プラン名を「Google AI Plus」に改めた上で、Geminiアプリの使用量上限の導入、AIクレジット（毎月200クレジット）の提供終了などの改定を実施。2TBのクラウドストレージ特典は維持されたが、料金は月額1450円から変わっておらず、ユーザーに無用な混乱を招く形となった。