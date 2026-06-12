アップル、iPhoneの“ひったくり検知ロック”を開発か

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルは、ひったくりに遭ったiPhoneを自動でロックする新しい盗難防止機能を開発しているという。米メディア9to5Macが5月26日に報じた。

同紙がアップルのコードから発見したところによると、この機能はiPhoneに内蔵された加速度センサーやジャイロスコープなどを使い、本体が手から急に奪い取られたことを検知するという。

さらに、ペアリングしたApple Watchとの距離も手がかりにするとのこと。iPhoneが持ち主の手首から急に離れていった場合、ひったくりにあったと判断できるという仕組みだ。

ひったくりだと確認されると、iPhoneには自動的にロックがかかり、同時に「盗難デバイスの保護」が作動する。これは自宅や職場などのいつもの場所から離れているときにiPhoneのセキュリティを強化する機能で、保存したパスワードやクレジットカード情報を見るには顔や指紋などの生体認証が必要になるほか、Appleアカウントのパスワード変更といった操作には1時間の待ち時間が設けられる。

これまでも「探す」や「アクティベーションロック」などの盗難対策はあったが、画面のロックが解除された状態のまま奪われてしまうと、こうした保護がほとんど役に立たなくなるという弱点があった。新機能は、まさにその「ロック解除中に奪われる」ケースを防ぐことを狙っている。

なお、ライバルであるAndroidには、すでにひったくりを検知して端末をロックする「盗難検出ロック」という同様の機能が搭載されている。

この機能がいつiPhoneに追加されるのかは明らかになっていないが、コード上では現在も活発に開発が進められているようだ。