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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2467回

アップル、iPhoneの“ひったくり検知ロック”を開発か

2026年06月12日 20時00分更新

文● 篠原修司

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AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルは、ひったくりに遭ったiPhoneを自動でロックする新しい盗難防止機能を開発しているという。米メディア9to5Macが5月26日に報じた。

　同紙がアップルのコードから発見したところによると、この機能はiPhoneに内蔵された加速度センサーやジャイロスコープなどを使い、本体が手から急に奪い取られたことを検知するという。

　さらに、ペアリングしたApple Watchとの距離も手がかりにするとのこと。iPhoneが持ち主の手首から急に離れていった場合、ひったくりにあったと判断できるという仕組みだ。

　ひったくりだと確認されると、iPhoneには自動的にロックがかかり、同時に「盗難デバイスの保護」が作動する。これは自宅や職場などのいつもの場所から離れているときにiPhoneのセキュリティを強化する機能で、保存したパスワードやクレジットカード情報を見るには顔や指紋などの生体認証が必要になるほか、Appleアカウントのパスワード変更といった操作には1時間の待ち時間が設けられる。

　これまでも「探す」や「アクティベーションロック」などの盗難対策はあったが、画面のロックが解除された状態のまま奪われてしまうと、こうした保護がほとんど役に立たなくなるという弱点があった。新機能は、まさにその「ロック解除中に奪われる」ケースを防ぐことを狙っている。

　なお、ライバルであるAndroidには、すでにひったくりを検知して端末をロックする「盗難検出ロック」という同様の機能が搭載されている。

　この機能がいつiPhoneに追加されるのかは明らかになっていないが、コード上では現在も活発に開発が進められているようだ。

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