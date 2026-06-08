アップル、iOS 27でiPhoneのバッテリー持ちを改善か

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが間もなく発表するとうわさの「iOS 27」では、iPhoneのバッテリー持ちが良くなる可能性があるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が、WWDC基調講演を前に公開したプレビュー記事のなかで6月5日に伝えた。

Gurman記者によると、iOS 27は派手な新機能よりもバグの修正や動作の最適化に重点を置いたアップデートになるとみられており、こうした改善の結果としてバッテリー持ちが向上するはずだという。

Gurman記者はこれまでも、アップルがiPhoneのバッテリー駆動時間を延ばすことを狙ったアップデートに取り組んでいることを報じている。

ただし、それによりどれくらい長く使えるようになるかをアップルが数値で示すかどうかは不透明だとしている。

つまりは日本時間6月9日のWDC 2026の基調講演で、アップルがこのバッテリー持ちの改善を目玉機能のひとつとして大きく取り上げるかどうかは、ふたを開けてみないとわからないというわけだ。

新しい機能が増えるのも嬉しいが、バッテリーが長持ちするようになるのは、毎日iPhoneを使うユーザーにとってありがたいニュースだろう。