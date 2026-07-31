アップル新型Apple TVとHomePod mini、今秋ついに登場？

AIで生成 筆者提供

アップルの新型Apple TVと新型HomePod miniは「発売準備がほぼ整っている」状態にあり、今年の秋に発売される予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が7月28日に報じた。

Gurman記者によると、両デバイスにはより高速なプロセッサーが搭載され、新しいAIアシスタント「Siri AI」に対応するという。発売時期が今秋ということであれば、9月から10月ごろの登場になりそうだ。

これまでのうわさでは、新型Apple TVにはApple Intelligenceに対応する最も古いチップであるA17 Proチップが搭載されると伝えられていた。さらにWi-Fi 7、Bluetooth 6、スマートホーム機器向けの通信規格であるThreadに対応するアップル独自のN1チップも搭載される見込みだ。

一方の新型HomePod miniは、Apple WatchのS9チップかそれ以降のチップが採用されるとみられている。そのほかにもN1チップの搭載、音質の向上、新しい超広帯域（UWB）チップ、そして新色レッドの追加がうわさされている。

なお、Gurman記者によると両デバイスともデザインに大きな変更はないという。ただし、新型Apple TVには刷新されたSiri Remote（リモコン）が付属する可能性があるそうだ。

現行のApple TV 4Kは2022年10月、HomePod miniは2020年10月に発表されたモデルであり、新型の登場が長らく待たれていた。両製品の新モデルのうわさは何年も前から流れていたが、Siri AIの完成を待って発売が先送りされていたようだ。

Siri AIは現在、iOS 27やmacOS 27などのベータ版で利用可能となっており、9月に一般公開される見込みだ。長い間待たされたぶん、今度こそ本当に発売されることを期待したいが、できれば値上げ前に登場して欲しかったと思うのは筆者だけだろうか。