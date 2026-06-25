MacBook Neoが2万円、Airも4万円の値上げ　価格上昇＋円安適用のダブル直撃　なお、今回はiPhoneは改定なし

アップルはApple Storeでの価格を改定。Macを中心として値上げが実施されている。一例を挙げると、MacBook Neoは256GBモデルが11万9800円、512GBモデルが13万7800円とそれぞれ2万円と2万3000円の値上げとなっている。
米紙でティム・クックCEOが製品価格の値上げ方針を明らかにしていたが、ついに実施されたことになる。なお、前述のMacBook Neoの米国価格は699ドルと799ドルと100ドルずつなので、日本では製品値上げ＋円安進行がダブルで直撃した形となる。
MacBook Airも同様に大幅な価格アップ。13インチの16GB＋512GBモデルが22万4800円と4万円、15インチも26万4800円からと4万5000円の値上げ。他のMacについてもそれぞれ価格が変更されている。
一方、ウワサになっていたiPhoneについては、今回のタイミングでは改定はなし。でも時間の問題。必要なら、欲しいのなら、早めの購入が吉なのには変わりはなさそうだ。
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