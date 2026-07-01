アップル「iPhone 18 Pro」機密情報が大量流出か

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが2026年秋に発売するとうわさのiPhone 18 Proの部品リストや落下テストの動画など、機密情報が大量に流出した可能性が高いという。米ロイターが6月29日に報じた。

ロイターによると、今回流出したとされる情報は、アップルがiPhoneの製造を委託しているインドの電子機器メーカーTata Electronics（タタ・エレクトロニクス）から盗み出されたものだ。World Leaksと名乗るハッカー集団がランサムウェア攻撃を仕掛け、20万件を超えるファイルをダークウェブに公開したという。

ロイターが流出した文書を確認したところ、少なくとも6つのファイルにiPhone 18 Proのチップやバッテリー、カメラなどの部品と、それぞれのサプライヤーを結びつけた一覧が含まれていたとされる。

さらにこの文書には、その部品を複数の業者から仕入れているのか、それともごく一部の業者だけに頼っているのかという情報まで記されていたという。ロイターは、こうした情報が公開されてしまうことでアップルの交渉力や弱点が明らかになると指摘している。

なお、流出したファイルには、アップルが社内で使っている「機密」を示す透かしや、iPhone 18 Pro向けの社内コードネームが含まれていたそうだ。

そのほかにもTataの工場で実施されたとされる落下テストの動画も見つかっている。そこにはこれまでどおりのデザインをした灰色の本体に、3つのリアカメラとアップルのロゴが配置された端末が写っていたとのことだ。その動画はすでにダークウェブから回収され、XなどのSNSで拡散されている。

ロイターは事情に詳しい関係者からの話として、アップルはこれらの詳細を機密情報とみなしており、未発売モデルに関する文書がダークウェブで共有されていることを懸念していると伝えている。