JR九州、忘れ物を新幹線で届けるサービス開始　最短即日受け取り可能

九州旅客鉄道（JR九州）は6月5日、忘れ物を最短即日で対象駅の窓口まで届ける「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」の概要を公表した。料金は1個2500円。2026年6月17日より提供を始める。
「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」は、九州新幹線の列車荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用した遺失物の速達返却サービス。ユーザーがウェブの「find chat」か、JR九州博多駅・熊本駅・鹿児島中央駅の窓口で忘れ物の返却を申し出た際、オプションの1つとして提案する仕組みだ。
対象物品はスマートフォン、キーケース、鞄など。忘れ物の保管駅と受取駅がJR九州博多駅・熊本駅・鹿児島中央駅のいずれかとなる場合に利用できる。
●「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」の概要
■提供開始日
・2026年6月17日
■サービス対象の忘れ物
種類：スマートフォン／キーケース／薬／お土産／ポーチ／鞄など
保管駅：JR九州博多駅／熊本駅／鹿児島中央駅
受取駅：
・JR九州博多駅（保管駅が熊本駅／鹿児島中央駅の場合）
・熊本駅（保管駅がJR九州博多駅／鹿児島中央駅の場合）
・鹿児島中央駅（保管駅がJR九州博多駅／熊本駅の場合）
■料金
・2500円／個
※受取時に「はやっ！便」窓口で支払い
■受付窓口
・find chat
・JR九州博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅の窓口
■受取（返却）窓口
・JR九州博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅の「はやっ！便」窓口
■その他
・受取時は本人確認書類が必要
・忘れ物が現金等の貴重品や生鮮食品、危険物、法令等に基づき輸送できない物の場合は利用不可
・忘れ物の拾得やサービス申込の時間によっては、翌日以降の受け取りとなる場合あり
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