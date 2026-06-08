JR九州、忘れ物を新幹線で届けるサービス開始　最短即日受け取り可能

九州旅客鉄道（JR九州）は6月5日、忘れ物を最短即日で対象駅の窓口まで届ける「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」の概要を公表した。料金は1個2500円。2026年6月17日より提供を始める。

「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」は、九州新幹線の列車荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用した遺失物の速達返却サービス。ユーザーがウェブの「find chat」か、JR九州博多駅・熊本駅・鹿児島中央駅の窓口で忘れ物の返却を申し出た際、オプションの1つとして提案する仕組みだ。

対象物品はスマートフォン、キーケース、鞄など。忘れ物の保管駅と受取駅がJR九州博多駅・熊本駅・鹿児島中央駅のいずれかとなる場合に利用できる。