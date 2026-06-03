2023年ごろからSNSで「ドコモがつながらない」という声が上がり始めた。

いまだに不満の声が続いているようだが、先日、NTTドコモが通信品質改善の進捗状況と今後の取り組みを説明した。

一言で「通信品質」といっても、実は様々な努力の積み重ねだったりする。

単にアンテナ設備である基地局を増せばいいというものではない。所有している複数の周波数帯をうまく制御して、設備容量を上げていく必要があるのだ。

また、混雑時にいかに的確に対応できるかといった技も求められる。