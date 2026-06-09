グーグル、Chromeに“重大”な脆弱性　合計74件のセキュリティ修正

グーグルは6月8日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。最大深刻度は「重大」。修正件数は74件で、うち1件はすでに悪用が確認されている。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・74件 深刻度別内訳 ・重大：17件

・高：55件

・中：2件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-11628：Ozoneの解放後使用

・CVE-2026-11630：ファイル入力における解放後使用

・CVE-2026-11631：Auraの解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-11645：V8における境界外メモリアクセス

・CVE-2026-11646： ViewTransitionsでの解放後使用

・CVE-2026-11647：印刷における解放後使用

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-11700：トレース中の解放後使用

・CVE-2026-11701：ゲストビューにおける信頼できない入力の検証が不十分

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.102/.103

・macOS：149.0.7827.102/.103

・Linux：149.0.7827.102 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.102

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。