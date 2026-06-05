グーグルChromeに429件の脆弱性　深刻度"重大"も複数

グーグルは6月2日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む429件のセキュリティー修正を実施した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・429件
深刻度別内訳
・重大：22件
・高：87件
・中：226件
・低：94件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-10881：ANGLEにおける境界外の読み取りと書き込み
・CVE-2026-10882：ネットワークにおける解放後使用
・CVE-2026-10883：ANGLEにおける境界外書き込み
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-10903：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-10904：V8の不適切な実装
・CVE-2026-10905：ネットワークにおける解放後使用
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-10990：Glicの解放後使用の脆弱性
・CVE-2026-10991：V8の解放後使用
・CVE-2026-10992：Animationにおけるデータ検証の不備
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-11216：ファイル入力のセキュリティUIに不備がある
・CVE-2026-11217：フェンスフレームにおけるポリシーの適用が不十分
・CVE-2026-11218：PlatformIntegrationの不適切な実装
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：149.0.7827.53/54
・macOS：149.0.7827.53/54
・Linux：149.0.7827.53
■モバイル版
・Android：149.0.7827.59
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックスホンダ、N-BOXなど23車種リコール
-