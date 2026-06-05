グーグルChromeに429件の脆弱性　深刻度"重大"も複数

グーグルは6月2日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む429件のセキュリティー修正を実施した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・429件 深刻度別内訳 ・重大：22件

・高：87件

・中：226件

・低：94件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-10881：ANGLEにおける境界外の読み取りと書き込み

・CVE-2026-10882：ネットワークにおける解放後使用

・CVE-2026-10883：ANGLEにおける境界外書き込み

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-10903：WebRTCにおける解放後使用

・CVE-2026-10904：V8の不適切な実装

・CVE-2026-10905：ネットワークにおける解放後使用

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-10990：Glicの解放後使用の脆弱性

・CVE-2026-10991：V8の解放後使用

・CVE-2026-10992：Animationにおけるデータ検証の不備

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-11216：ファイル入力のセキュリティUIに不備がある

・CVE-2026-11217：フェンスフレームにおけるポリシーの適用が不十分

・CVE-2026-11218：PlatformIntegrationの不適切な実装

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.53/54

・macOS：149.0.7827.53/54

・Linux：149.0.7827.53 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.59

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。