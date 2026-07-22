アップル新型「iPad mini」チップ大幅進化の可能性

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが準備している新型iPad miniは、ディスプレーだけでなくチップも大幅に強化されるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が7月19日にニュースレターで伝えた。

Gurman記者によると、10月までに登場するとうわさの新型iPad miniは「プロセッサー性能の大幅な向上」を遂げるという。

すでにこれまでのうわさで、次期iPad miniにはA19 ProチップまたはA20 Proチップが搭載されると伝えられてきている。現行の2024年モデルはA17 Proチップを搭載しているため、そこから計算すると数世代分は進化することになる。

このほか次期iPad miniのうわさとしては、有機ELディスプレーの採用、画面などを振動させて音を出す新方式のスピーカーシステム、そして耐水性能の向上などが挙げられている。

小さくて軽いのに中身は妥協なし、という方向にどんどん進んでいるようだ。