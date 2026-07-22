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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2478回

アップル新型「iPad mini」チップ大幅進化の可能性

2026年07月22日 20時00分更新

文● 篠原修司

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AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルが準備している新型iPad miniは、ディスプレーだけでなくチップも大幅に強化されるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が7月19日にニュースレターで伝えた。

　Gurman記者によると、10月までに登場するとうわさの新型iPad miniは「プロセッサー性能の大幅な向上」を遂げるという。

　すでにこれまでのうわさで、次期iPad miniにはA19 ProチップまたはA20 Proチップが搭載されると伝えられてきている。現行の2024年モデルはA17 Proチップを搭載しているため、そこから計算すると数世代分は進化することになる。

　このほか次期iPad miniのうわさとしては、有機ELディスプレーの採用、画面などを振動させて音を出す新方式のスピーカーシステム、そして耐水性能の向上などが挙げられている。

　小さくて軽いのに中身は妥協なし、という方向にどんどん進んでいるようだ。

 

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