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「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第8回

アップル「Apple Watch 9」切り捨ては誤り　watchOS 27対応へ

2026年06月09日 11時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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更新後の「watchOS 27」紹介ページ

更新後の「watchOS 27」紹介ページ（Appleより）

　アップルは6月8日、「watchOS 27」の紹介ページを更新。対応機種一覧に「Apple Watch Series 9」を追加した。

　同ページは公開当初、対応機種一覧にApple Watch Series 9の記載がなく、「Apple Watch Series 10」が最も古い対応機種となっていた。

更新前の「watchOS 27」ページ（Internet Archiveより）

更新前の「watchOS 27」ページ（Internet Archiveより）

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