「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第8回
アップル「Apple Watch 9」切り捨ては誤り watchOS 27対応へ
2026年06月09日 11時20分更新
アップルは6月8日、「watchOS 27」の紹介ページを更新。対応機種一覧に「Apple Watch Series 9」を追加した。
同ページは公開当初、対応機種一覧にApple Watch Series 9の記載がなく、「Apple Watch Series 10」が最も古い対応機種となっていた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第9回
AIiPhoneの中で200億パラメーターAIが動く時代、来ちゃった
-
第7回
Apple【3分でわかるWWDC全内容】iOS 26にSiri AIが発表 折りたたみiPhoneは出なかった
-
第6回
ApplewatchOS 27はバッサリ対応機種が切られる！ iPhone SE2でも使えるiOS 27と対照的
-
第5回
Apple「Siri AI」のフル機能にはiPhone 17 ProかiPhone Airが必要!? 再び大きく絞られる対応機種に衝撃
-
第4回
Apple会話でAIをフル活用！ 「Siri AI」登場もまずは英語版から 日本語版は来年？
-
第3回
AppleアップルもAIで急追！ Google Geminiとのモデル統合で大幅強化の「Apple Intelligence」
-
第2回
iPhone今秋登場のiOS 27はiPhone 11以降やiPhone SE2をサポート iOS 26と同じで一安心！
-
第1回
Appleアップル「WWDC」6月8日開催 iOS 27発表で、Siriが大変身？
- この連載の一覧へ