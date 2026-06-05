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マイクロソフト、M365 Copilotで情報漏えいの脆弱性　最新版で対応済み

2026年06月05日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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MSRCの脆弱性情報公開ページ

MSRCの脆弱性情報公開ページ（MSRCより

　マイクロソフトは6月4日、「Microsoft 365 Copilot」の脆弱性情報を公開した。内容は「情報漏えい」で、CVE番号は「CVE-2026-42824」。深刻度は緊急に該当する。

　同社は、当該脆弱性は6月4日付けで修正されており、ユーザー側の対応は必要ないとしている。

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