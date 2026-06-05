マイクロソフト、M365 Copilotで情報漏えいの脆弱性　最新版で対応済み

マイクロソフトは6月4日、「Microsoft 365 Copilot」の脆弱性情報を公開した。内容は「情報漏えい」で、CVE番号は「CVE-2026-42824」。深刻度は緊急に該当する。

同社は、当該脆弱性は6月4日付けで修正されており、ユーザー側の対応は必要ないとしている。