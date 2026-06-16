世の中、どこにいても雑音ばかり……。カフェや電車の中で、周囲の音をスパッと消して自分だけの世界に入り込みたい。そんな願いを叶えてくれるのが、ファーウェイのハイエンドイヤホン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」です。

強力なノイズキャンセリング機能を搭載しており、その技術力は折り紙つき。音楽を聴くためだけでなく、日常のノイズから解放されるためのツールとしても、日々の生活を快適にしてくれる頼もしい相棒です。今回はそんなワイヤレスイヤホンを紹介します。

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