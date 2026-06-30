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ラディウス「NEKO Series HP-C28BTF」
例の猫、ついにもふもふになる！ 聞きながら無限に撫でたくなるイヤホン
2026年06月30日 19時00分更新
あの猫イヤホンがもふもふになって帰ってきた！
むちゃほしい。あの猫型イヤホンが、特別モデルになって帰ってきました！
オーディオブランドのラディウスが30周年を迎えるにあたり、「すべての音楽を、体験に変える」という想いを、猫好きの視点から形にした記念モデルです。
ポイントは猫型の筐体だけでなく手触り。
ケースにフロッキー加工が施され、猫らしい「もふもふ」とした手触りにこだわった仕上げとなっています。しかも、売上の一部は猫の保護活動などに寄付されるという、猫への愛があふれた仕様。
音楽を聴きながら、ついつい無限になでてしまいたくなる、そんな癒やし系イヤホンの魅力を紹介します。
ラディウスの「NEKO Series HP-C28BTF」は、猫をモチーフにしたデザインと遊び心あふれるギミックで話題を集めたシリーズの最新製品。手触りという新たな癒やし要素をプラスした30周年記念モデルとなっています。
ただ可愛いだけでなく、イヤホンとしての基本もしっかり押さえていますが、日常使いする上で少し気をつけておきたい点もあります。ここから、本製品のメリットとデメリットを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
1）つい、なでたくなる、もふもふ感
2）遊び心満載の癒やしギミック
3）30周年を飾る確かな音質
購入時に確認したい2つのポイント
1）ノイズキャンセリングは非対応
2）バッテリー持ちはやや短め
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