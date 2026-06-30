あの猫イヤホンがもふもふになって帰ってきた！

むちゃほしい。あの猫型イヤホンが、特別モデルになって帰ってきました！

オーディオブランドのラディウスが30周年を迎えるにあたり、「すべての音楽を、体験に変える」という想いを、猫好きの視点から形にした記念モデルです。

ポイントは猫型の筐体だけでなく手触り。

ケースにフロッキー加工が施され、猫らしい「もふもふ」とした手触りにこだわった仕上げとなっています。しかも、売上の一部は猫の保護活動などに寄付されるという、猫への愛があふれた仕様。

音楽を聴きながら、ついつい無限になでてしまいたくなる、そんな癒やし系イヤホンの魅力を紹介します。

ラディウスの「NEKO Series HP-C28BTF」は、猫をモチーフにしたデザインと遊び心あふれるギミックで話題を集めたシリーズの最新製品。手触りという新たな癒やし要素をプラスした30周年記念モデルとなっています。

ただ可愛いだけでなく、イヤホンとしての基本もしっかり押さえていますが、日常使いする上で少し気をつけておきたい点もあります。ここから、本製品のメリットとデメリットを紹介します。