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シャオミ「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」
ライカライカライカ！ デザインも撮影モードもライカ、究極カメラスマホはやっぱりこれな
2026年03月24日 17時00分更新
これまでもドイツのカメラブランド「Leica（ライカ）」とのコラボスマホを出しているシャオミから、真打ちともいえる1台が登場しました。それが「Leica Leitzphone powered by Xiaomi（以下、Leitzphone）」です。「真のスマホ好きなら絶対に手に入れたい！」と本気で推せる1台になっています。
スマホのカメラ機能は年々進化していますが、このモデルはもう「通話ができる高級カメラ」と言っても過言ではありません。スペックを見ただけで、写真やカメラを愛する人ならワクワクするはずです。実は筆者、この製品の発表会に参加しましたが、会場で見た瞬間「絶対に買う」と決めたほど、こだわりのデザインとカメラ性能の魅力にやられました。もちろん実際に購入しています。
今回は購入者視点で、この究極とも呼べるカメラスマホの魅力をたっぷりとお伝えします。
【目次】この記事で書かれていること：
Leica Leitzphone powered by Xiaomiのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）雰囲気たっぷりの「クラシック撮影モード」
2）赤いロゴと回転リングが特徴のデザイン
3）最新CPUに1TBストレージ！ 妥協なしの圧倒的スペック
購入時に注意したいポイント
1）価格は約25万円！ でも「高級カメラ＋最新スマホ」なら実はオトク
2）FeliCa非対応と、フォトキット装着で重くなる
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