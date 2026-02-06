あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第37回
富士フイルム「instax mini Evo Cinema」
15秒しか撮れないのになぜウケる？チェキで渡せる動画カメラが気になり過ぎる
2026年02月06日 17時00分更新
最近のカメラやガジェットは、タッチ操作が当たり前です。設定は深く、できることも無限に近い。一方で「便利だけど、ちょっと味気ない」と感じる人も増えてきました。そんな中で登場したのが、富士フイルムの「instax mini Evo Cinema」です。
8ミリフィルムカメラを思わせる昭和レトロな外観に、物理スイッチがずらり。若い世代には新鮮でかわいく、年配の世代には懐かしい。世代をまたいで刺さりそうなデザインが、まず強烈な個性になっています。
ただし、この製品は見た目だけの懐古趣味で終わりません。SNS時代に合わせて、動画撮影・静止画撮影・スマホプリンターを扱える3in1仕様。しかも動画は「撮って終わり」ではなく、チェキにQRコードを印刷して人に渡せるという仕組みです。タッチ操作を潔く捨て、アナログ感を楽しませつつ、裏側はしっかり現代的。この割り切りこそが、instax mini Evo Cinemaが単なるチェキではなく、ガジェットとしても評価される理由です。
【目次】この記事で書かれていること：
instax mini Evo Cinemaのメリットと注意点
instax mini Evo Cinemaを購入する3つのメリット
1）昭和感あふれる操作
2）3in1の万能機
3）15秒動画の妙
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格とコスト
2）制限を楽しめるか
