最近のカメラやガジェットは、タッチ操作が当たり前です。設定は深く、できることも無限に近い。一方で「便利だけど、ちょっと味気ない」と感じる人も増えてきました。そんな中で登場したのが、富士フイルムの「instax mini Evo Cinema」です。

8ミリフィルムカメラを思わせる昭和レトロな外観に、物理スイッチがずらり。若い世代には新鮮でかわいく、年配の世代には懐かしい。世代をまたいで刺さりそうなデザインが、まず強烈な個性になっています。

ただし、この製品は見た目だけの懐古趣味で終わりません。SNS時代に合わせて、動画撮影・静止画撮影・スマホプリンターを扱える3in1仕様。しかも動画は「撮って終わり」ではなく、チェキにQRコードを印刷して人に渡せるという仕組みです。タッチ操作を潔く捨て、アナログ感を楽しませつつ、裏側はしっかり現代的。この割り切りこそが、instax mini Evo Cinemaが単なるチェキではなく、ガジェットとしても評価される理由です。

■Amazon.co.jpで購入