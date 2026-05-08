夏アニメの日5枠は3月に最終回を迎えたばかりの共感MAXラブコメディ『正反対な君と僕』

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7月から日5枠で第2期放送。正反対な鈴木と谷がゆっくりと理解を深めていく、学校生活ラブコメディ

『正反対な君と僕』

7月の放送に向けて公開された第2期放送決定PVでは、正反対な2人、鈴木と谷のこれまでを辿りながら、2人を取り巻く個性豊かな仲間たちと繰り広げる第1期の名場面を凝縮し、これまでの歩みを振り返りながら、第2期への期待を感じさせる映像となっている。

第2期放送決定PV



©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

明るくて空気を読む女子・鈴木と、無口でマイペースな男子・谷。正反対な2人が学校生活の中で理解を深め合う姿が描かれた第1期。その後の2人が気になる第2期に向け、第1期を振り返ろう。

2026年7月より第2期放送予定の『正反対な君と僕』。小さな変化の積み重ねで、その距離が縮まっていく恋愛の進み方を丁寧に描いた作品。ラブコメにありがちなドラマチックすぎる展開がなく、高校生の青春・恋愛をリアルな会話と心理描写で掘り下げている。

原作は「ジャンプ＋」発のコミックで累計発行部数180万部。「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞など、数多くのマンガ賞を受賞している。2026年1～3月に放送されたばかりのアニメなので、話題性もホット。夏からの放送前に追いついておきたい。