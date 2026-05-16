夏アニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』は初回3話一挙放送。前作『BanG Dream! Ave Mujica』は秋に続編映画公開

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夏アニメに『バンドリ！ ゆめ∞みた』が登場！秋には続編映画も待機中

『BanG Dream! Ave Mujica』

7月より放送される新作『バンドリ！ ゆめ∞みた』のPV第1弾では、主役であるバンド「夢限大みゅーたいぷ」メンバーを順番に紹介した後、謎のエマージェンシー映像が流れ、どのような物語となるのか気になるPVとなっている。

『バンドリ！ ゆめ∞みた』PV第1弾



©BanG Dream! Project

「夢（バーチャル）と現実（リアル）を飛び越える運命共同体（バンド）」をコンセプトにした「夢限大みゅーたいぷ」が主役となる『バンドリ！ ゆめ∞みた』は、ここから観始めても入っていけるが、これまでの『BanG Dream!』シリーズも抑えておきたい。シリーズの転機となった『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』とその続きである『BanG Dream! Ave Mujica』はファンの評価も高く、秋には続編映画も予定されている。

©BanG Dream! Project

2026年7月より『バンドリ！ ゆめ∞みた』放送、秋に映画『BanG Dream! Ave Mujica prima aurora』公開。『BanG Dream! Ave Mujica』は、バンド「Ave Mujica」を主役としたアニメ。第1期～第3期と雰囲気が異なり、人間関係を重視した『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』からは、同じシリーズでありながら独立した物語となっている。

第1期『BanG Dream!』から第3期『3rd Season』までは王道の青春バンドによる明るい青春劇、『It's MyGO!!!!!』から人間ドラマに重点が置かれているが、どれも共通しているのはキャラクターが実際にバンド演奏するという2次元とリアルライブの融合。登場するバンドの音楽性もそれぞれ異なるので、好きな楽曲ジャンルのバンドを追いかけるのも見方の一つだ。