【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第9回
元廃ゲーマーにヌルいゲームは不要
7月より2nd Season放送、やり込みこそゲームの神髄『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』
2026年05月10日 20時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月の2nd Seasonまでにやり込め！ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！
『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』
7月の放送に向けて公開された2nd SeasonティザーPVでは、アレンたちがラターシュ学園都市へ旅立つ場面から、アレン待望のダンジョン攻略に挑む姿。さらに、勇者・ヘルミオスとの出会いが描かれ、新天地を舞台にしたアレンたちの冒険に期待が高まる映像となっている。
2nd SeasonティザーPV
©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会
最高難易度「ヘルモード」の異世界に転生したサラリーマン・山田健一ことアレン。チュートリアルを終わり、いよいよ本格的な物語へと進む2nd Seasonに向け、1st Seasonを振り返っておこう。
2026年7月より2nd Season放送予定の『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』。10年以上やり込めるゲームを探していたサラリーマン山田が異世界の農奴アレンに転生。レベルアップすら困難な異世界生活に挑む。「転生＝チート能力あり」という作品が多い中、RPGの攻略をロジカルに積み上げ、やり込み、成長していく物語。
1st Seasonはゲームのチュートリアルとも言うべき部分。農奴から始まり、地道なレベリングやアレンの召喚スキルの基本的な使い方などが示される積み上げ部分で、これをクリアした後に描かれるであろう、パーティでの戦略的なバトルや召喚スキルの応用などのために基礎知識の習得しよう。
作品情報
原作：ハム男 イラスト：藻（アース・スターノベル／アース・スター エンターテイメント刊） 監督：玉川真人
キャスト：田村睦心、飯塚麻結、畠中 祐 ほか
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第8回
アニメ7月より第2期放送、悪事を見逃せない骸骨騎士による世直し旅『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』
-
第7回
アニメ夏アニメの日5枠は3月に最終回を迎えたばかりの共感MAXラブコメディ『正反対な君と僕』
-
第6回
アニメ理不尽な乙女ゲームの世界で成り上がる、毒舌主人公の逆転劇第2章7月スタート『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』
-
第5回
アニメ鎌倉奪還、7月から放送開始の第2期ではいよいよ具体的な計画を練る頃合い？『逃げ上手の若君』
-
第4回
アニメ死んだはずの名探偵シエスタとそっくりな容姿のノーチェスが登場するSeason2が7月から放送開始『探偵はもう、死んでいる。』
-
第3回
アニメ新人を抜け出し、ここからが本番となる第2期、7月から放送開始『株式会社マジルミエ』
-
第2回
ゲーム・ホビー積み上げた強さは、静かに世界を変えていく。第2期が7月から放送開始の『片田舎のおっさん、剣聖になる』
-
第1回
ゲーム・ホビー7月に第2期放送決定！可愛い顔で戦場を支配する、異世界転生の皮をかぶった戦争アニメ『幼女戦記』に備えよう
- この連載の一覧へ