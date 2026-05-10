7月より2nd Season放送、やり込みこそゲームの神髄『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

7月の2nd Seasonまでにやり込め！ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』

7月の放送に向けて公開された2nd SeasonティザーPVでは、アレンたちがラターシュ学園都市へ旅立つ場面から、アレン待望のダンジョン攻略に挑む姿。さらに、勇者・ヘルミオスとの出会いが描かれ、新天地を舞台にしたアレンたちの冒険に期待が高まる映像となっている。

2nd SeasonティザーPV



©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会

最高難易度「ヘルモード」の異世界に転生したサラリーマン・山田健一ことアレン。チュートリアルを終わり、いよいよ本格的な物語へと進む2nd Seasonに向け、1st Seasonを振り返っておこう。

2026年7月より2nd Season放送予定の『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』。10年以上やり込めるゲームを探していたサラリーマン山田が異世界の農奴アレンに転生。レベルアップすら困難な異世界生活に挑む。「転生＝チート能力あり」という作品が多い中、RPGの攻略をロジカルに積み上げ、やり込み、成長していく物語。

1st Seasonはゲームのチュートリアルとも言うべき部分。農奴から始まり、地道なレベリングやアレンの召喚スキルの基本的な使い方などが示される積み上げ部分で、これをクリアした後に描かれるであろう、パーティでの戦略的なバトルや召喚スキルの応用などのために基礎知識の習得しよう。