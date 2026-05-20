文豪たちのにぎやかな日常が7月にパワーアップして帰ってくる！　『文豪ストレイドッグス』からスピンオフした『文豪ストレイドッグス わん！』

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あの文豪たちのスピンオフバラエティーが7月に帰ってくる！ 『文豪ストレイドッグス』のキャラたちが小さな姿で大暴れ

『文豪ストレイドッグス わん！』

7月からTV放送される『文豪ストレイドッグス わん！2』のティザーPVでは、文豪たちのにぎやかな日常が登場し、最後は中島敦（CV：上村祐翔）と太宰治（CV：宮野真守）による「わん！ツー」の掛け合いが見られる。

第2シーズン ティザーPV



©朝霧カフカ・かないねこ・春河35／KADOKAWA／文豪ストレイドッグスわん！製作委員会

武装探偵社やポートマフィアの面々がテンポのいいギャグを繰り広げる第1シーズン。第2シーズンでは組合（ギルド）、猟犬、天人五衰も参戦し、ますます“わん”だふるな日常が描かれる。肩の力を抜いて見られる作品なので第2シーズンの前に見返しておこう。

2026年7月より第2シーズン放送。中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を持つキャラクターたちが異能力を使って死闘を繰り広げる『文豪ストレイドッグス』からスピンオフした『文豪ストレイドッグス わん！』。本編のシリアスさや殺伐とした空気とのギャップが楽しい。

登場キャラクターは本編と同じ声優たちが担当し、その芝居もアクセル全開。特に太宰（CV：宮野真守）の振り切ったキャラクターや、中島（CV：上村祐翔）と芥川（CV：小野賢章）の張り合い方など、声優陣による掛け合いは見どころだ。『文豪ストレイドッグス』本編を見ていればさらに楽しめる。本編はシーズン1、2、3、4、5まで制作されている。