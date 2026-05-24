【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第23回
サイボーグ戦士たちの前に現れた新たな敵『サイボーグ009 ネメシス』島村ジョーは梶裕貴が担当 石ノ森章太郎のアニメ作品
2026年05月24日 18時00分更新
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『サイボーグ009 ネメシス』島村ジョー役は梶裕貴 半世紀以上平和を脅かす敵と戦い続けてきたサイボーグ戦士たち
石ノ森章太郎の作品たち
この夏配信予定の『サイボーグ009 ネメシス』ティザーPVでは、杏子によるオープニング主題歌「誰がために」をBGMに、009／島村ジョーが加速装置を使うシーンが登場する。
ティザーPV
©石森プロ
新たな敵であるサイボーグ集団「ネメシス」に中村悠一、日高里菜、細谷佳正を始めとした豪華なキャスト陣を発表。そして009／島村ジョーは梶裕貴に決定。これまで森功至、井上和彦、櫻井孝宏、宮野真守、福山潤ら担当してきた島村ジョーに梶裕貴はどのように新たに命を吹き込むのか。
マンガ・アニメだけでなく、特撮原作も多く手掛けてきた石ノ森章太郎の作品の中から『風都探偵』を紹介。生涯をかけて描き、未完となった『サイボーグ009』と並び、今年55周年を迎えた特撮作品『仮面ライダー』は、石ノ森の死後も新作が作り続けられ、『仮面ライダーW』は続編コミック『風都探偵』がアニメ化、そして劇場版も制作された。009らサイボーグ戦士同様、平和のために戦う仮面ライダー。『風都探偵』では翔太郎とフィリップが2人で1人の仮面ライダーとして風都の平和を守っている。
子ども向け作品から大人向けの『佐武と市捕物控』や『HOTEL』まで、幅広いジャンルの作品を残した石ノ森。ASCIIでも『仮面ライダー電王』や、『風都探偵』の劇場版『風都探偵 仮面ライダースカルの肖像』などを紹介している。前回紹介した手塚治虫に憧れ漫画家となり、ともに日本の漫画やアニメ作りに切磋琢磨してきた石ノ森作品は、これからクリエイターたちに刺激を与え、新たな作品が生み出されていく。
監督：椛島洋介
キャスト：細谷佳正、内山昂輝、関根明良 ほか
⇒『風都探偵 仮面ライダースカルの肖像』のあらすじや詳細はこちら
⇒『映画おしりたんてい／仮面ライダー電王／映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂／りさいくるずー（東映まんがまつり）』のあらすじや詳細はこちら
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