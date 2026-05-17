【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第16回
青春にフルダイブ！
夏！ 今年も夏アニメに『ぐらんぶる』登場！ 大学生たちの、酒と全裸の狂乱コメディ『ぐらんぶる』Season 2
2026年05月17日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
夏アニメ『ぐらんぶる』Season 3はパラオで青春！ 学園祭に肝試し、無人島キャンプなどイベント満載の大学生群像劇
『ぐらんぶる』Season 2
7月放送開始のSeason 3ティザーPVでは、いつもの伊豆大学のメンバー、山本のある問題から始まり、いつもの“ぐらんぶる”なパーティ、そして南国パラオへ。今夏、初の海外パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける。
Season 3ティザーPV
©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会
伊豆のダイビングショップ「グランブルー」に居候生活も数ヵ月過ぎた。全裸野郎どもとのバカ騒ぎに染まっていく、北原伊織と今村耕平の大学青春ライフをSeason 3の前に振り返ろう。
2026年7月よりSeason 3放送開始。振り切ったギャグが、まさに大学生ノリで楽しい『ぐらんぶる』。『銀魂』や『坂本ですが？』などを手掛けた高松信司監督による、ツッコミ、顔芸、声優たちのかけあいといったギャグアニメとしての演出が秀逸だ。
2018年のSeason 1、2025年のSeason 2ともに夏アニメとして放送された本作。ギャグだけでなく、大学生の青春ストーリーもしっかりと描いており、ダイビングシーンの美麗な映像、静寂に包まれる音響の臨場感も楽しめる。また、舞台となった静岡県伊東市は本作によって「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版に選定されている。
作品情報
原作：井上堅二・吉岡公威（講談社「good!アフタヌーン」連載）
監督・脚本・音響監督：高松信司
キャスト：内田雄馬、木村良平、安元洋貴 ほか
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第15回
アニメ夏アニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』は初回3話一挙放送。前作『BanG Dream! Ave Mujica』は秋に続編映画公開
-
第14回
アニメ夏アニメの第2期はステージが大きく変化。魔獣王と勇者が暴く世界の全貌『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』
-
第13回
アニメ最終第4クール『禍進譚』この夏より放送。真の戦い、真の絶望が今まさに始まる『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』
-
第12回
アニメなのはやフェイト登場の劇場版2部作完結編『魔法少女リリカルなのは Detonation』／7月より完全新作TVシリーズ放送。
-
第11回
アニメ7月より第3期放送、引きこもりニートの人生やり直しファンタジー『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』
-
第10回
アニメ7月よりサイエンスSARU制作の『攻殻機動隊』新シリーズ放送。AI時代の今こそ観たい『攻殻機動隊SAC_2045』
-
第9回
アニメ7月より2nd Season放送、やり込みこそゲームの神髄『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』
-
第8回
アニメ7月より第2期放送、悪事を見逃せない骸骨騎士による世直し旅『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』
-
第7回
アニメ夏アニメの日5枠は3月に最終回を迎えたばかりの共感MAXラブコメディ『正反対な君と僕』
-
第6回
アニメ理不尽な乙女ゲームの世界で成り上がる、毒舌主人公の逆転劇第2章7月スタート『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』
- この連載の一覧へ