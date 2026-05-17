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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第16回

青春にフルダイブ！

夏！　今年も夏アニメに『ぐらんぶる』登場！　大学生たちの、酒と全裸の狂乱コメディ『ぐらんぶる』Season 2

2026年05月17日 18時00分更新

文● MOVIEW 清水

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TVアニメぐらんぶる Season 2 Vol.1 [Blu-ray]

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

夏アニメ『ぐらんぶる』Season 3はパラオで青春！　学園祭に肝試し、無人島キャンプなどイベント満載の大学生群像劇
『ぐらんぶる』Season 2

　7月放送開始のSeason 3ティザーPVでは、いつもの伊豆大学のメンバー、山本のある問題から始まり、いつもの“ぐらんぶる”なパーティ、そして南国パラオへ。今夏、初の海外パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける。

Season 3ティザーPV

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会

　伊豆のダイビングショップ「グランブルー」に居候生活も数ヵ月過ぎた。全裸野郎どもとのバカ騒ぎに染まっていく、北原伊織と今村耕平の大学青春ライフをSeason 3の前に振り返ろう。

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる２製作委員会

　2026年7月よりSeason 3放送開始。振り切ったギャグが、まさに大学生ノリで楽しい『ぐらんぶる』。『銀魂』や『坂本ですが？』などを手掛けた高松信司監督による、ツッコミ、顔芸、声優たちのかけあいといったギャグアニメとしての演出が秀逸だ。

　2018年のSeason 1、2025年のSeason 2ともに夏アニメとして放送された本作。ギャグだけでなく、大学生の青春ストーリーもしっかりと描いており、ダイビングシーンの美麗な映像、静寂に包まれる音響の臨場感も楽しめる。また、舞台となった静岡県伊東市は本作によって「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版に選定されている。

作品情報
原作：井上堅二・吉岡公威（講談社「good!アフタヌーン」連載）
監督・脚本・音響監督：高松信司
キャスト：内田雄馬、木村良平、安元洋貴　ほか

『ぐらんぶる』Season 2

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる２製作委員会

⇒『ぐらんぶる』のあらすじや詳細はこちら

⇒『ぐらんぶる』Season 2のあらすじや詳細はこちら

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