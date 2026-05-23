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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第22回

レジェンド1　漫画の神様、そして、TVアニメの祖　手塚治虫

この夏『リボンの騎士』が『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』として生まれ変わる！　漫画の神様・手塚治虫のアニメ作品

2026年05月23日 18時00分更新

文● MOVIEW 清水

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リボンの騎士 Complete BOX [DVD]

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この夏、漫画の神様・手塚治虫の『リボンの騎士』が生まれ変わる！　日本初の連続TVアニメを生み出した
手塚治虫の作品たち

　8月からNetflixにて世界独占配信が決定した『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。『リボンの騎士』を原案に制作される本作はまだ映像が公開されていないが、キャラクター原案・望月けいが描き下ろしたティザービジュアルが公開されている。

©ツインエンジン

　ティザービジュアルに描かれた主人公は何に立ち向かい、何と戦うのか。物語の詳細はまだ明かされていないが、名作少女漫画『リボンの騎士』は令和の世にどのように生まれ変わるのか？

『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式サイト：https://www.theribbonhero.com/

『火の鳥 エデンの花』

©Beyond C.

　数々の名作を世に送り出してきた手塚治虫の作品の中から『火の鳥 エデンの花』を紹介。手塚治虫のライフワークとも言える『火の鳥』から、STUDIO4℃が望郷編を映画化。1300年の時を生きた女性の宇宙を駆け抜けた愛の物語。現時点では最新の映像作品だ。

　日本初の連続TVアニメ『鉄腕アトム』から63年。1989年に手塚治虫が亡くなってからも原作・原案作品が作られて続けている。ASCIIで紹介した最近の作品だけでも、『ヤングブラック・ジャック』『アトム ザ・ビギニング』『どろろ』『PLUTO』などがあり、数多くのクリエイターたちに今もなお影響を与え続けている。

原作：手塚治虫「火の鳥」（望郷編）
監督：西見祥示郎
キャスト：宮沢りえ、窪塚洋介、イッセー尾形　ほか

『火の鳥 エデンの花』

©Beyond C.

⇒『火の鳥 エデンの花』のあらすじや詳細はこちら

⇒『ヤングブラック・ジャック』のあらすじや詳細はこちら

⇒『アトム ザ・ビギニング』のあらすじや詳細はこちら

⇒『どろろ』のあらすじや詳細はこちら

⇒『PLUTO』のあらすじや詳細はこちら

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