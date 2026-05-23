この夏『リボンの騎士』が『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』として生まれ変わる！　漫画の神様・手塚治虫のアニメ作品

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

この夏、漫画の神様・手塚治虫の『リボンの騎士』が生まれ変わる！ 日本初の連続TVアニメを生み出した

手塚治虫の作品たち

8月からNetflixにて世界独占配信が決定した『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。『リボンの騎士』を原案に制作される本作はまだ映像が公開されていないが、キャラクター原案・望月けいが描き下ろしたティザービジュアルが公開されている。

ティザービジュアルに描かれた主人公は何に立ち向かい、何と戦うのか。物語の詳細はまだ明かされていないが、名作少女漫画『リボンの騎士』は令和の世にどのように生まれ変わるのか？

『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式サイト：https://www.theribbonhero.com/

数々の名作を世に送り出してきた手塚治虫の作品の中から『火の鳥 エデンの花』を紹介。手塚治虫のライフワークとも言える『火の鳥』から、STUDIO4℃が望郷編を映画化。1300年の時を生きた女性の宇宙を駆け抜けた愛の物語。現時点では最新の映像作品だ。

日本初の連続TVアニメ『鉄腕アトム』から63年。1989年に手塚治虫が亡くなってからも原作・原案作品が作られて続けている。ASCIIで紹介した最近の作品だけでも、『ヤングブラック・ジャック』、『アトム ザ・ビギニング』、『どろろ』、『PLUTO』などがあり、数多くのクリエイターたちに今もなお影響を与え続けている。