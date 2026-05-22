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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第21回

就職先は超ブラックな拳王軍

『北斗の拳』関連作品が3期連続で放送！　愛しのザコたちが繰り広げる、超ブラック労働コメディ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

2026年05月22日 18時00分更新

文● MOVIEW 清水

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『北斗の拳』公式スピンオフギャグアニメ、7月に第2クール放送　個性豊かなザコたちが繰り広げる、もう一つの世紀末伝説
『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

　7月から第2クールが放送される『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』。第1期 PV第2弾では、世紀末の退廃的な光景の中で拳王軍に就職しようとするノブと、登場するザコたちが描かれている。

第1期 PV第2弾

©武論尊・原哲夫／コアミックス1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会

　現時点では第2クール放送決定という情報しかない『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』。ショートアニメなので全話観てもサクッと見終わることができる。第2クールではどのザコたちが登場するのか？　また、最新技術で描き直している『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が放送中だ。

『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

©武論尊・原哲夫／コアミックス1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会

　2026年7月より第2クール放送。生きていくだけでもたいへんな世紀末世界で主人公ノブが見つけた就職先は、超ブラックな環境の拳王軍。『北斗の拳』に登場するザコたちが繰り広げる、公式スピンオフ世紀末ブラック企業コメディ。本編では登場とほぼ同時に退場するようなザコが続々登場。こんなキャラいた？と思うようなキャラクターも描かれ、作者の「北斗の拳愛」が伝わってくる。

　現在放送中の『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は最新のアニメ技術で原作に忠実にアニメ化し直している。1984年のTVアニメ化以来、映画やOVAなどでたびたび作られてきた『北斗の拳』が令和クオリティの作画、スピード感で観ることができる。

『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』作品情報
原作：「北斗の拳拳王軍ザコたちの挽歌」
原案：武論 尊・原 哲夫　作画：倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）
アニメーションディレクター：三浦大輔
キャスト：下野 紘、拝 真之介、矢野正明　ほか

『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

©武論尊・原哲夫／コアミックス1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会

⇒『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』のあらすじや詳細はこちら

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』作品情報
原作：武論尊 漫画：原 哲夫
監督：前田洋志
キャスト：武内駿輔、山下大輝、M・A・O　ほか

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』

©武論尊・原哲夫／コアミックス、「北斗の拳」製作委員会

⇒『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のあらすじや詳細はこちら

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