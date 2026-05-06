鎌倉奪還、7月から放送開始の第2期ではいよいよ具体的な計画を練る頃合い？『逃げ上手の若君』

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7月より第二期放送開始。戦って死ぬ武士の生き様と反対に逃げて生きることを選んだ幕府の正統後継者・北条時行

『逃げ上手の若君』

7月の放送に向けて公開された第一期＆第二期スペシャルPVでは、鎌倉幕府の滅亡によって諏訪に落ちのびた時行が「逃げる」才能を武器に脅威に対抗していく第一期のダイジェストのほか、鎌倉を手中に収めた足利高氏とその仲間たちが登場する。

第一期＆第二期スペシャルPV



©松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会

鎌倉から諏訪へ落ちのびた後、信頼できる仲間たちを集めて反攻の機をうかがう時行を描いた『逃げ上手の若君』。第二期に向け、個性あふれるキャラクターたちとの出会いと関係作りを描いた第1期を振り返ろう。

2026年7月より第二期放送予定の『逃げ上手の若君』。『暗殺教室』の松井優征原作コミックのアニメ化作品で、鎌倉時代を舞台に、天性の逃げる能力を駆使して戦う異色作。また、怪しい軍師の諏訪頼重の知略も重なり、劣勢をひっくり返す展開が楽しい。

クオリティに定評のあるCloverWorksがアニメーション制作を担当しており、戦なのに美麗な描写、画角の取り方や流れるようなカメラワーク、スピード感溢れる逃走シーンなどがテンポよく描かれ、見ていて気持ちがいい。また、エンディングテーマの「鎌倉STYLE」（歌：ぼっちぼろまる）が見終わった後に余韻を浸らせてくれる。