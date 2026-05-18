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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第17回

俺らがやらねば誰がやる！

衝撃のラストの続きが早くも夏アニメとして登場！　38年振りの完全新作・正当続編『鎧真伝サムライトルーパー』

2026年05月18日 18時00分更新

文● MOVIEW 清水

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鎧真伝サムライトルーパーBlu-ray BOX 第1巻 [Blu-ray]

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7月からの第2クールは妖邪界との激闘必至！　サンライズの名作アニメの正統続編
『鎧真伝サムライトルーパー』

　7月放送開始の第2クール特報PVでは、天導界が本格的に関係してくることが示され、天導界・人間界・妖邪界による三つ巴の戦いを予感させる映像となっている。

第2クール特報PV

©SUNRISE

　覇皇帝の力を暴走寸前まで使った凱。そして、妖邪界との境界が崩れ始める中で現れたのは……衝撃のラストとなった第1クール。いよいよ本格的となる妖邪界との戦いの前におさらいしておこう。

『鎧真伝サムライトルーパー』

©SUNRISE

　2026年7月より第2クール放送開始。妖邪界の封印が解け、侵攻を開始した妖邪兵。その人類の危機に駆けつけた、若き五人のサムライたち。サンライズの『鎧伝サムライトルーパー』の正当な続編にして、完全新作として制作された『鎧真伝サムライトルーパー』。

　旧作は実に38年前となる1988年に放送され、美少年アニメブームを牽引した。『鎧真伝サムライトルーパー』では過去の伝説として語られ、旧作の知識がなくても楽しめる物語となっている。

作品情報
原作：矢立 肇
監督：藤田陽一
キャスト：石橋陽彩、榎木淳弥、村瀬 歩　ほか

『鎧真伝サムライトルーパー』

©SUNRISE

⇒『鎧真伝サムライトルーパー』のあらすじや詳細はこちら

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