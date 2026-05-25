全寮制の男子校に潜入した瑞稀を巡る三角関係の行方は？　7月1日より第2期放送開始の青春ラブコメ群像劇『花ざかりの君たちへ』

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男装して潜入した男子校で進む三角関係 7月1日から第2期放送が決定した青春群像劇

『花ざかりの君たちへ』

7月からTV放送される第2期PVでは、性別を偽って男子校に転入した芦屋瑞稀が、走高跳選手・佐野泉、クラスメイト・中津秀一と出会う第1期のシーンに続き、それぞれの思いが動き出し、3人の関係が変化していく様子が描かれている。BGMにはOmoinotakeによる第2期OP/EDが使用されている。

第2期PV



©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

瑞稀、佐野、中津を中心に、学園生活の中で瑞稀が居場所を見つけていく様子を描いた第1期。さらに絡み合っていく3人の関係が描かれる第2期の前に、3人が育んだ友情や恋心の変化を振り返っておこう。

2026年7月より第2期放送。女性であることを隠して全寮制の男子校・桜咲学園に転入した瑞稀が憧れの走高跳選手・佐野や、転校初日から瑞稀を気に入る中津、寮のメンバーらと過ごす男子校の日常をコメディタッチながら、しっかりとした青春群像劇に仕上げている。

瑞稀たちの周囲を彩る同級生たちの声を梅原裕一郎、福山 潤、川島零士、内山昂輝ら人気声優陣が担当し、テンポのいい掛け合いが男子校らしさを演出している。また、第1期の主題歌はオープニング・エンディングともにYOASOBIが担当しているのも話題となった。