【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第18回
世界を、明日を、取り戻すために復活する。
『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定！ 7月TV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』に直接つながる『コードギアス 復活のルルーシュ』
2026年05月19日 18時00分更新
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『コードギアス 奪還のロゼ』7月よりTV放送開始！ 20周年を迎え、新作『星追いのアスパル』の制作も決定
『コードギアス 復活のルルーシュ』
7月からTV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』は2024年に劇場先行上映された。その第1幕の予告1では、新たな主人公であるロゼとアッシュの兄弟が登場。ナイトメアのスピード感あふれるバトルシーンも見ることができる。
第1幕 予告1
©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST
ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックを舞台に、『復活のルルーシュ』後の物語が展開される『コードギアス 奪還のロゼ』。より深く楽しむために旧作をおさらいしたい。
2026年7月より全12話でTV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』に直接つながる『コードギアス 復活のルルーシュ』はTVシリーズ後の旧作キャラクターたちを描いているだけでなく、ゼロ・レクイエム後の大きく変わった世界を舞台に、ルルーシュの物語を見届ける作品。
今年20周年を迎えた『コードギアス』シリーズをこれからすべて追いかけるのはかなりの時間が必要。『奪還のロゼ』は初見で楽しめるが『復活のルルーシュ』は押さえておきたいところ。できればTVシリーズを編集・再構築した劇場3部作『興道』、『叛道』、『皇道』も見ておきたい。もちろん『反逆のルルーシュ』、『R2』から復習しておければベストだ。
作品情報
監督：谷口悟朗
脚本：大河内一楼
キャラクターデザイン原案：CLAMP
キャスト：ゆかな、櫻井孝宏、名塚佳織 ほか
⇒『コードギアス 復活のルルーシュ』のあらすじや詳細はこちら
⇒『コードギアス 奪還のロゼ』第1幕のあらすじや詳細はこちら
⇒『コードギアス 奪還のロゼ』第2幕のあらすじや詳細はこちら
⇒『コードギアス 奪還のロゼ』第3幕のあらすじや詳細はこちら
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