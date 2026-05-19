『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定！　7月TV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』に直接つながる『コードギアス 復活のルルーシュ』

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『コードギアス 奪還のロゼ』7月よりTV放送開始！ 20周年を迎え、新作『星追いのアスパル』の制作も決定

『コードギアス 復活のルルーシュ』

7月からTV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』は2024年に劇場先行上映された。その第1幕の予告1では、新たな主人公であるロゼとアッシュの兄弟が登場。ナイトメアのスピード感あふれるバトルシーンも見ることができる。

第1幕 予告1



©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックを舞台に、『復活のルルーシュ』後の物語が展開される『コードギアス 奪還のロゼ』。より深く楽しむために旧作をおさらいしたい。

©SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

2026年7月より全12話でTV放送される『コードギアス 奪還のロゼ』に直接つながる『コードギアス 復活のルルーシュ』はTVシリーズ後の旧作キャラクターたちを描いているだけでなく、ゼロ・レクイエム後の大きく変わった世界を舞台に、ルルーシュの物語を見届ける作品。

今年20周年を迎えた『コードギアス』シリーズをこれからすべて追いかけるのはかなりの時間が必要。『奪還のロゼ』は初見で楽しめるが『復活のルルーシュ』は押さえておきたいところ。できればTVシリーズを編集・再構築した劇場3部作『興道』、『叛道』、『皇道』も見ておきたい。もちろん『反逆のルルーシュ』、『R2』から復習しておければベストだ。