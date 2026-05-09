7月より第2期放送、悪事を見逃せない骸骨騎士による世直し旅『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』

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7月から世直し旅、再開。目の前の悪事を見過ごせずに成敗を繰り広げる骸骨騎士アーク

『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』

7月の放送に向けて公開された第2期 本PVでは、アークたちの旅路の先に立ちふさがる、新たなる敵の存在を感じさせる内容となっているほか、新キャラクターが多数登場する。

第2期 本PV



©秤猿鬼・オーバーラップ／骸骨騎士様Ⅱ製作委員会

MMORPGのゲームキャラの姿で異世界に放り出されたアークが、世直し旅をしながら仲間を増やしていった第1期。登場人物が増える第2期に向け、第1期を振り返っておこう。

2026年7月より第2期放送予定の『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』。鎧姿の中身が全身骨格という骸骨騎士の姿で異世界に転生したアーク。その見た目からモンスターと勘違いされて討伐対象になりかねないと、目立たないよう行動するが、目の前の悪事を捨て置けないお人好しの性格から、気がつけば悪事を成敗する世直し旅となってしまう。

『転スラ』のヴェルドラなど、コミカルな演技とすごみのある演技を使い分けることが巧みな前野智昭がアークの声を担当。第2期の新キャラには関 俊彦、小野賢章、上田 瞳、赤羽根健治、四宮 豪、諏訪部順一が発表されている。