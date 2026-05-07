理不尽な乙女ゲームの世界で成り上がる、毒舌主人公の逆転劇第2章7月スタート『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』

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ここから本格展開となる第2期が7月より放送開始。乙女ゲー世界で、ゲームの知識を使って成り上がるリオン

『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』

7月の放送に向けて公開されたPV第1弾では、第1期の内容を振り返りながら、リオンたちが新たに訪れるエルフの浮島の様子が登場。また、聖女になったマリエや、リオンを待ち受ける新たな苦難など、第2期の展開が気になる映像だ。

第2期 PV第1弾



©三嶋与夢・孟達／マイクロマガジン社／モブせか2製作委員会

『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』通称「モブせか」第1期では、乙女ゲーのモブとして転生したリオンが理不尽な貴族社会の中でその立場を確立する序章で終了。新たなヒロインや新勢力が登場し、ロボットバトルもスケールアップする第2期に向け、第1期を振り返ろう。

2026年7月より第2期放送予定の『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』。剣と魔法の“乙女ゲー”の超女尊男卑な世界にモブとして転生したリオンが、やりたい放題の女たちとイケメン軍団に反旗を翻し、ゲーム知識をフル活用して成り上がっていく。

乙女ゲー世界でありながら、ロボットによるバトルシーンが登場。ヒロイン、悪役令嬢、イケメン貴族たちといった乙女ゲー恋愛ストーリー要素を吹き飛ばす、ロボットアニメとしての一面も見どころだ。リオンの声を担当する大塚剛央はもちろん、ヒロインやイケメン軍団に主役級の声優を配し、豪華な顔ぶれの声も楽しめる。