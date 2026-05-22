【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第20回
ハーレムアニメの概念を覆すハイテンションラブコメディ
彼女たちがこの夏、アイドル活動を開始！ さらに増える恋太郎の彼女たちの声も気になる『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』
2026年05月22日 15時00分更新
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ますます増える彼女たちがアイドル活動を開始！ 新しく増える彼女たちのCVも気になる
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』
7月からTV放送される第3期のティザーPVでは、恋太郎ファミリーがアイドル活動へ挑戦する様子が描かれ、既存ヒロインたちによる掛け合いやライブ練習シーン、第3期で登場する新ヒロインの伊院知与とナディーも初公開。挿入歌の一部も披露されている。
第3期ティザーPV
©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
高校生活で出会う100人の運命の相手。第1期6人、第2期5人と増えてきた恋太郎ファミリーに、さらなる新しい彼女の登場を予感させる形で終わった第2期。アイドル活動を始める新たな展開の前に、これまでのヒロインたちの歩みを押さえておこう。
2026年7月より第3期放送。中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎が、恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられ、次々と訪れる運命の人との出会いに奮闘する恋太郎の姿を描くハーレムラブコメ。
第2期までで11人の彼女が登場したが、恋太郎の「全員本気で幸せにする」という覚悟もあって空気化したり、雑に扱われることなく、ヒロインそれぞれに見せ場が用意されている。ヒロインたちを担当する豪華な声優陣たちの掛け合いも楽しい。
作品情報
原作：中村力斗・野澤ゆき子（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：佐藤 光
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクターデザイン・総作画監督：矢野 茜
キャスト：加藤 渉、本渡 楓、富田美憂 ほか
⇒『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』のあらすじや詳細はこちら
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