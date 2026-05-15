夏アニメの第2期はステージが大きく変化。魔獣王と勇者が暴く世界の全貌『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』

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夏アニメとして放送される第2期では、クレバテスやアリシアが神学校ソルセインへ潜入

『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』

7月より放送される第2期のPV第2弾では、神学校の校長・ローメインの語り、紋章を浮かび上がらせる生徒たち、ダイナミックな魔術アクションが次々と登場。また、第2期からの新キャラのボイス、MYTH & ROIDによるエンディング主題歌「Awake Anew」が初公開されている。

第2期 PV第2弾



©Yuji Iwahara/LDF/クレバテスⅡ製作委員会

魔獣王とそれを討伐する立場の勇者、そして赤子ルナが、それぞれ意識の変化を見せ始め、いよいよ崩壊後の世界に旅立つところで終わった第1期。続編となる第2期ではステージが大きく変化し、世界の真実に踏み込む展開となっていく。ダークファンタジーとしての世界観、登場人物の立ち位置やその変化など、物語の序章となる第1期について復習しておこう。

2026年7月より第2期放送開始。『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』第1期では敵同士だった魔獣王クレバテスと、死と呪いを背負った屍の勇者アリシアが、赤子ルナを中心に疑似家族を構成する課程が描かれた。

本作はウルトラマンシリーズなど特撮作品を多く手掛けている田口清隆が監督を務めているのも一つの特徴で、ファンタジーアニメで多様されるスピード感やエフェクトよりも、戦闘シーンの重厚感や、静かなシーン、ロングショット、泥や雨といった画面内での臨場感を伝える映像となっている。また、第2期の神学校校長ローメインの声を担当する佐野史郎も特撮作品で田口監督と出会い、緻密な演出を特筆すべきところと語っている。